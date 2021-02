山本彩、『その女、ジルバ』主題歌MVティザー公開&先行配信も

山本彩が2021年2月24日(水)にリリースするシングル「ドラマチックに乾杯」のMVティザー映像が公開、2月15日(月)より先行配信も開始される。



同楽曲は、東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「オトナの土ドラ」シリーズ第31弾『その女、ジルバ』の主題歌。2月15日の先行配信日21時からは自身のYoutubeチャンネルにて「ドラマチックに乾杯」のMVがプレミア公開にて解禁される。YouTubeプレミア公開の直前から、山本彩本人もチャットにて参加予定している。



<リリース情報>



山本彩

「ドラマチックに乾杯」

発売日:2021年2月24日(水)

形態:通常盤・初回限定盤・FC限定盤の3種類



■通常盤 <CD only>

価格:1,200円+税

1. ドラマチックに乾杯

2. ぼくはおもちゃ

3. oasis

4. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)

5. ぼくはおもちゃ (Instrumental)

6. oasis (Instrumental)



■初回限定盤 <CD+DVD>

価格:1,800+税

[CD]

1. ドラマチックに乾杯

2. ぼくはおもちゃ

3. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)

4. ぼくはおもちゃ (Instrumental)

[DVD]

・「ドラマチックに乾杯」ミュージックビデオ

・「ドラマチックに乾杯」メイキングムービー(レコーディング、アーティスト写真・ジャケット写真撮影、ミュージックビデオ撮影の様子)



■FC限定盤 <CD+DVD+Photo Book>

価格:3500+税

[CD]

1. ドラマチックに乾杯

2. ぼくはおもちゃ

3. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)

4. ぼくはおもちゃ (Instrumental)

[DVD]

Special Live for BS-TBS「Sound Inn S」(2020.11.21放送回)

・15の夜 arranged by 佐々木”コジロー”貴之

・イチリンソウ arranged by 島田昌典

・愛なんていらない arranged by 斎藤ネコ

[Photo Book]

「ドラマチックに乾杯」エクスクルーシヴ・フォトブック (54ページ)



先行配信表題曲「ドラマチックに乾杯」※2/15(月)0:00より配信開始

https://umj.lnk.to/SY_Dramatic_digital



各店舗の予約はこちらから https://umj.lnk.to/SY_Dramatic



山本彩 公式HP http://yamamotosayaka.jp/