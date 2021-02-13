山本彩、『その女、ジルバ』主題歌MVティザー公開&先行配信も

山本彩が2021年2月24日（水）にリリースするシングル「ドラマチックに乾杯」のMVティザー映像が公開、2月15日（月）より先行配信も開始される。
同楽曲は、東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「オトナの土ドラ」シリーズ第31弾『その女、ジルバ』の主題歌。2月15日の先行配信日21時からは自身のYoutubeチャンネルにて「ドラマチックに乾杯」のMVがプレミア公開にて解禁される。YouTubeプレミア公開の直前から、山本彩本人もチャットにて参加予定している。
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＜リリース情報＞
山本彩
「ドラマチックに乾杯」
発売日：2021年2月24日（水）
形態：通常盤・初回限定盤・FC限定盤の3種類
■通常盤 ＜CD only＞
価格：1,200円＋税
1. ドラマチックに乾杯
2. ぼくはおもちゃ
3. oasis
4. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)
5. ぼくはおもちゃ (Instrumental)
6. oasis (Instrumental)
■初回限定盤 ＜CD＋DVD＞
価格：1,800＋税
[CD]
1. ドラマチックに乾杯
2. ぼくはおもちゃ
3. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)
4. ぼくはおもちゃ (Instrumental)
[DVD]
・「ドラマチックに乾杯」ミュージックビデオ
・「ドラマチックに乾杯」メイキングムービー(レコーディング、アーティスト写真・ジャケット写真撮影、ミュージックビデオ撮影の様子)
■FC限定盤 ＜CD＋DVD＋Photo Book＞
価格：3500＋税
[CD]
1. ドラマチックに乾杯
2. ぼくはおもちゃ
3. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)
4. ぼくはおもちゃ (Instrumental)
[DVD]
Special Live for BS-TBS「Sound Inn S」(2020.11.21放送回)
・15の夜 arranged by 佐々木”コジロー”貴之
・イチリンソウ arranged by 島田昌典
・愛なんていらない arranged by 斎藤ネコ
[Photo Book]
「ドラマチックに乾杯」エクスクルーシヴ・フォトブック (54ページ)
先行配信表題曲「ドラマチックに乾杯」※2/15（月）0:00より配信開始
https://umj.lnk.to/SY_Dramatic_digital
各店舗の予約はこちらから https://umj.lnk.to/SY_Dramatic
山本彩 公式HP http://yamamotosayaka.jp/
山本彩が2021年2月24日（水）にリリースするシングル「ドラマチックに乾杯」のMVティザー映像が公開、2月15日（月）より先行配信も開始される。