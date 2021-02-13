山本彩、『その女、ジルバ』主題歌MVティザー公開&先行配信も

山本彩が2021年2月24日（水）にリリースするシングル「ドラマチックに乾杯」のMVティザー映像が公開、2月15日（月）より先行配信も開始される。



同楽曲は、東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「オトナの土ドラ」シリーズ第31弾『その女、ジルバ』の主題歌。2月15日の先行配信日21時からは自身のYoutubeチャンネルにて「ドラマチックに乾杯」のMVがプレミア公開にて解禁される。YouTubeプレミア公開の直前から、山本彩本人もチャットにて参加予定している。



関連記事：山本彩のインタビューを読む









＜リリース情報＞



山本彩

「ドラマチックに乾杯」

発売日：2021年2月24日（水）

形態：通常盤・初回限定盤・FC限定盤の3種類



■通常盤 ＜CD only＞

価格：1,200円＋税

1. ドラマチックに乾杯

2. ぼくはおもちゃ

3. oasis

4. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)

5. ぼくはおもちゃ (Instrumental)

6. oasis (Instrumental)



■初回限定盤 ＜CD＋DVD＞

価格：1,800＋税

[CD]

1. ドラマチックに乾杯

2. ぼくはおもちゃ

3. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)

4. ぼくはおもちゃ (Instrumental)

[DVD]

・「ドラマチックに乾杯」ミュージックビデオ

・「ドラマチックに乾杯」メイキングムービー(レコーディング、アーティスト写真・ジャケット写真撮影、ミュージックビデオ撮影の様子)



■FC限定盤 ＜CD＋DVD＋Photo Book＞

価格：3500＋税

[CD]

1. ドラマチックに乾杯

2. ぼくはおもちゃ

3. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)

4. ぼくはおもちゃ (Instrumental)

[DVD]

Special Live for BS-TBS「Sound Inn S」(2020.11.21放送回)

・15の夜 arranged by 佐々木”コジロー”貴之

・イチリンソウ arranged by 島田昌典

・愛なんていらない arranged by 斎藤ネコ

[Photo Book]

「ドラマチックに乾杯」エクスクルーシヴ・フォトブック (54ページ)



先行配信表題曲「ドラマチックに乾杯」※2/15（月）0:00より配信開始

https://umj.lnk.to/SY_Dramatic_digital



各店舗の予約はこちらから https://umj.lnk.to/SY_Dramatic



山本彩 公式HP http://yamamotosayaka.jp/