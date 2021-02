DEAN FUJIOKA、初の絵本発売&アジアの未来に向けた支援プロジェクトも

DEAN FUJIOKAが、2021年4月9日に自身初となる絵本『ふぁむばむ』を発売する。



DEAN FUJIOKAが手掛けた今回の絵本は、自身のファンクラブ「FamBam」で育まれてきたFamBam Monstersたちが旅に出る物語で、広義での”家族”をテーマにしている。「理解し合い、愛し合うことの大切さを実感する為には、他者との共感、他者への感化が必要不可欠です。この絵本が、双方向に働くイマジネーションの力を育むきっかけに繋がりますように。」というディーンの願いが込められている。絵はウルトラかいじゅう絵本シリーズなどを手がけてきた人気イラストレーター・ヒカリンが絵を担当した。



関連記事:DEAN FUJIOKA、最新シングルで2020年の活動の軌跡を振り返る



また、国際NGOセーブ・ザ・チルドレンを通じた”アジアの子どもたちに絵本を通して学びの機会を提供”する支援プロジェクトのスタートもアナウンスした。本プロジェクトは、絵本『ふぁむばむ』初版分の収益の一部と、クラウドファンディングによる支援金をアジアの子どもたちへの絵本寄贈等にあてるもの。今回のプロジェクト発進に関して、本人からコメントも届いている。



・DEAN FUJIOKAコメント

この度、初めての絵本「ふぁむばむ」が完成しました。

この絵本はモンスターたちが人間界に旅に出る事で始まる物語です。



”FamBam”とは、”Family Always Means Backing Any Member”の略称で「いつ、どこにいても、家族の様に、お互い支えあえる仲間」という意味を持っています。2016年に僕のファンクラブを立ち上げた日が僕の誕生日でもあったので「もし何かの形で祝っていただけるのなら、お家で余っている保存食などを寄付していただけないか」とお声がけしたところ、沢山の方の御好意でなんと1.5トン分の食糧が集まり、それを本当に必要としている方の為にフードバンクへと届けることができました。それがファンクラブ”FamBam”の活動の始まりでした。



そんな”FamBam”の世界を彩るのがFamBam Monstersたちです。彼らは姿形や性格の全く違う個性豊かなモンスターたちであり、元々は皆様に親しんでいただければという考えのもと生まれ、ファンクラブ”FamBam”の中で愛され育まれてきたキャラクターです。絵本「ふぁむばむ」にはこのFamBam Monstersたちが登場します。



そして今回、この絵本「ふぁむばむ」を通してセーブ・ザ・チルドレンさんと一緒に支援プロジェクトを行います。絵本の売上からの寄付金、クラウドファンディングからのご支援は、セーブ・ザ・チルドレンさんと共に、”アジアの子どもたちに絵本を通して学びの機会を提供”するプロジェクトの活動費として使用させていただきます。これまでのキャリアにおいて様々な経験を重ねた場所でもあり、多くのサポートをいただいてきた、この日本を含めたアジア。その未来を作っていく次世代の子どもたちに向けたプロジェクトを遂にスタートすることができて、いま自分自身とてもワクワクしております。



絵本を通じて子どもたちと共にカラフルな未来を作っていけるプロジェクトにしたいと思います。



DEAN FUJIOKA





<商品情報>







DEAN FUJIOKA

絵本『ふぁむばむ』



発売予定日:2021年4月9日(金)

定価:1500円(税抜)

さく:DEAN FUJIOKA

え:ヒカリン



-絵本予約サイト情報-

A!SMART:https://www.asmart.jp/deanfujioka_ehon

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4910315047



・クラウドファンディングについて

「DEAN FUJIOKA絵本寄贈の旅#SavewithFamBam」

支援募集期間:2021年2月12日(金)〜2021年3月31日(水)23:00

サイトURL:https://readyfor.jp/projects/df_fambam



DEAN FUJIOKA official HP:https://www.deanfujioka.net/