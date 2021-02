村上春樹「新型コロナウイルスという病原体と戦うだけではなくて、ネガティブな『精神的病原体』とも戦っていかなきゃいけない」

作家・村上春樹さんと坂本美雨さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FM/JFN全国38局フルネットの年越し生特番「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」が、2020年12月31日(木)23:00から2021年1月1日(金・祝)1:00まで放送されました。この記事では、京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥先生を迎えたスペシャル対談(後編②)の概要を紹介します。番組初・村上さん初の生放送となった「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」。いろいろあった2020年を締めくくり、明るい気持ちで新年を迎えるべく、大晦日の京都のスタジオから2時間の生放送でお届けしました。今回は、村上さんによる「明るい2021年を迎えるための選曲」や、ゲストに京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥教授、霊長類学者の山極壽一京都大学前総長を迎えたスペシャル対談をオンエア。また、メッセージテーマ「2020年で一番よかったこと」を募集し、メッセージが採用されたリスナーには、村上さんから特製ラジオネームの“お年玉”がプレゼントされました。* * *村上:僕は、コロナ問題の本質は「この先何が起こるか分からない」という予測のつかない点にあると思うんです。「分からない」ということが、恐怖とか怒りとか、逃避を生んでいく。それが一番恐いことなんじゃないかと思います。山中:これまで、日本での新型コロナそのものによる死者数は、ヨーロッパに比べて人口当たりで何十分の一です。しかしその被害以上に、偏見であったり差別であったり、そうした被害のほうが大きいかもしれません。単なるウイルスによる被害だけじゃなくて、人間の相互作用で増幅されてしまっているというか、特に日本はそういうところがあります。村上:新型コロナウイルスという病原体と戦うだけではなくて、ネガティブな「精神的病原体」とも戦っていかなきゃいけない。そういう両面があるんですね。山中:今日(2020年12月31日)の東京の感染者は1,300人を超えている状況ですから、ここは本当に踏ん張りどころではないでしょうか。1月と2月、かなり本気になっての対策が求められます。ワクチンはぜったい間に合わないわけですから。村上:国民が肚(はら)を据えて対策を取るには、政治家が明確なメッセージを発しないとむずかしいところがありますよね。山中:これは、ぜひ強いメッセージを、ぶれないメッセージをお願いしたいです。村上:でも、そういう言葉を使える政治家は、今、見当たらないですね。山中:ヨーロッパでは、科学者でもあるドイツのメルケル首相などは、相当説得力があります。村上:やはり、自分の言葉を持たないと政治家にはなれないと僕は思うんです。自分自身の言葉を持たない政治家というのは、ブルース・コードが弾けないエリック・クラプトンみたいなものですよね。よくわからない喩(たと)えかもしれないけど(笑)。腹を割ってきちんと話せる政治家が出てきてほしい。そうしないと、人の心というのはなかなか落ち着かないと思うんです。山中:強いリーダーシップとぶれない姿勢が求められていると思います。村上:今の世の中は、みんなヒーローを求めているんだけど、逆にヒーローが出てくるのを阻害する方向にも向かっています。山中:たしかに日本では何か発言すると、すぐに足元を掬(すく)われたりするので、慎重にならざるを得ないというのは、理解できないことはないのですが……。村上:でも官僚的になるのは、いちばんまずいですよね。山中:特に今はリーダーシップが必要で、日本全体で心をひとつにしてがんばらないと乗り越えるのはむずかしいのではないか、そういう所まで来ているんじゃないかと思います。村上:山中先生は、やはりワクチンが物を言うと期待しておられる訳ですね。山中:でも、ワクチンは健康な人に打つもので、日本でも何千万人単位で打たないと、本当の意味での「集団免疫」という効果は期待できないと考えられています。それだけの人数に打って、たとえ10万人に1人、1万人に1人の稀な副作用であっても、1,000万人の単位で打つとたくさんの人に起こる可能性があります。これまで前例のないことですから、分からないことだらけです。村上:でも、新しい2021年はマラソンレースを走れるといいですね。山中:そうですね。今、いろいろな人が人生の目標を中断されていると思いますから、何とか収束するように、みんなで頑張りたいと思います。村上:僕も7年間ぐらい飲食店をやっていたので、お客が来ないということがどれだけ辛いことか、すごく骨身に沁みてよく分かります。飲食関係の方々は本当にたいへんだと思いますが、がんばってください。山中:つらいですよね。みなさん、がんばりましょう。村上:山中先生も、走って、研究をして……。山中:はい、研究第一にがんばります。村上:山中伸弥さん、ありがとうございました。* * *2021年2月14日(日)に開催される、作家・村上春樹さんが中心となってお届けするイベント「村上春樹 produce MURAKAMI JAM ~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova〜supported by Salesforce」特設サイトが公開されました。TOKYO FMのパーソナリティ陣による特別コメントや、大西順子さん×小野リサさん×坂本美雨さんのスペシャル対談など、今しか見られないコンテンツが盛りだくさんです。■前売り券:3,500円(税別)■当日券:4,000円(税別)(※2月14日(日)0時以降<日本時間>)英語字幕付きオンライン配信チケットは、■前売り券:4,000円(税別)■当日券:4,500円(税別)(※2月14日(日)0時以降<日本時間>)配信時間は2021年2月14日(日)19:00から予定(※変更可能性あり)。配信後1週間アーカイブ視聴が可能です。チケット販売については、こちらの公式ページもご覧ください。<ライブ概要>公演名:「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~ supported by Salesforce」配信日時:2月14日(日)19:00~司会:村上春樹、坂本美雨ゲスト:大西順子(音楽監督)、小野リサ、村治佳織 ほかスペシャルゲスト:山下洋輔主催:TOKYO FM特別協力:Salesforce制作協力:DNP大日本印刷公式サイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/jam/spcolumn/