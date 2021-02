スペースシャワーTVと東京スカパラダイスオーケストラによるセッション番組「TOKYO SKA JAM」のライブイベント「SPACE SHOWER TV & TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA "LIVE with YOU"~TOKYO SKA JAM 9+~」が、3月22日(月)に東京・チームスマイル・豊洲PITで開催されることが決定した。

「TOKYO SKA JAM」シリーズは、2019年に30周年を迎えたスペースシャワーTVと東京スカパラダイスオーケストラが、互いのアニバーサリーイヤーを祝してスタートさせた番組。毎回スカパラとゆかりのあるアーティストをゲストに招き、スカパラメンバーにしか聞き出せないようなトークやゲストのリクエストに応じた楽曲でのセッションが繰り広げられる。

2020年1月に「TOKYO SKA JAM 9+ ~ライブハウス編~」全4回のオンエアが終了したが、このたびスペシャの公開収録ライブ「LIVE with YOU」とコラボして、有観客ライブが開催されることに。ゲストとして「TOKYO SKA JAM 9+~ライブハウス編~」に出演したACIDMANの大木伸夫、MAN WITH A MISSIONからJean-Ken JohnnyとTokyo Tanaka、そして1stシーズン「TOKYO SKA JAM “8”」に出演したSiMのMAHが登場する。

本公演は新型コロナウイルス感染防止対策のため、観客数を会場の収容人数の50%である600人に限定して行われる。本日2月12日にauスマートパスプレミアム会員を対象としたチケット先行抽選受付がスタート。なおこのライブの模様は、後日有料配信が予定されている。

谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)コメント

スカパラの音楽的交流の場として、はたまたB級なバラエティーの如く暗躍してきた音楽番組「SKA JAM 9+」のイベントが発表になりました。

参加してくれるそれぞれのアーティストの愛あるパフォーマンスが一堂に会して大披露となります。

自分も今から楽しみです。皆様の元気の素になれますように。

SPACE SHOWER TV & TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA "LIVE with YOU"~TOKYO SKA JAM 9+~

2021年3月22日(月)東京都 チームスマイル・豊洲PIT

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ / 大木伸夫(ACIDMAN) / Jean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION) / Tokyo Tanaka(MAN WITH A MISSION) / MAH(SiM) / and more