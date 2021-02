『アルゴナビス』ライブ映像&TVアニメ第1話をカラオケルームで堪能！

JOYSOUNDが展開する「みるハコ」に、『ARGONAVIS from BanG Dream!』の声優陣によるリアルライブから、人気のライブ映像3曲に、TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』の第1話を加えたスペシャル映像が登場! 2月18日(木)から4月18日(日)までの期間中、対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入のカラオケルームに無料(別途室料)で配信することを決定した。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は、様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。現在アプリゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』を配信中だ。



このたび「みるハコ」で配信を開始するコンテンツ(36分)には、一昨年12月5日(木)にTOKYO DOME CITY HALLで開催されたライブ『BanG Dream! Argonavis 2nd LIVE「VOICE -星空の下の約束-」』から、「AAside」と「MANIFESTO」の2曲を収録。さらに、昨年7月25日(土)に配信されたライブ『MixChannel Presents ARGONAVIS Special Live -Starry Line-』から、「STARTING OVER feat.旭 那由多 from GYROAXIA」の1曲を加えた全3曲を、圧巻のライブパフォーマンスと共にお届けする。



また、昨年4月から放送を開始したTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』の第1話「光あるところへ」をあわせたスペシャル映像となっているため、ファンはもちろん、本作を初めて観る方も楽しめるコンテンツとなっている。



歌うだけでなく、観て楽しめる多彩なジャンルの映像コンテンツを配信することで、カラオケルームに新たなエンタテインメント空間としての価値を創出するJOYSOUNDの新サービス「みるハコ」は、身近な生活圏にあるカラオケボックスで、大音量・高音質のライブ映像を、少人数でも楽しめる「新しい生活様式」に対応したサービス。

この機会に、カラオケルームならではの迫力の音と、臨場感溢れる映像で、「ARGONAVIS from BanG Dream!」を堪能しよう!



(C) ARGONAVIS project.