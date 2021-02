泣き虫☔︎「ほぼ即興で作曲」1stアルバム『rendez-vous』リリース

ソロ・アーティストの泣き虫☔︎さんが、2月11日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、名前の由来や10日(水)リリースのファーストアルバム『rendez-vous』について聞きました。その後編。さかた校長:2月10日に、ファーストアルバムファーストアルバム『rendez-vous』をリリースされました。おめでとうございます!泣き虫☔︎:ありがとうございます。さかた校長:しゃべっているときはめちゃくちゃ優しくて子守歌のような感じなのに、歌うと本当にハスキーで耳を引き付ける声で……そして何よりも歌詞が美しくて! 独特の表現方法で……曲だけを聴いた感じとはまた違って、歌詞を見ながら聴くと「あれ? こんな言葉を当てていたんだ!」と二重に楽しめました。しかもこのアルバムには、一言で言い表せないくらいのいろんな種類の曲がありすぎて……! 永遠に鼓膜が喜んでいました。泣き虫☔︎:嬉しいたとえですね(笑)。こもり教頭:たしかにいろんな曲が入っているので、そのときの自分に合っている、自分好みの曲が見つけやすいアルバムだと思いました。泣き虫☔︎:めちゃめちゃ嬉しいです。さかた校長:本当にいろんなタイプの曲が収録されていますけど、曲作りはどういうふうに取り組んでいるんですか?泣き虫☔︎:作っているときは、ほぼ即興みたいな感じなんです。さかた校長:感覚のままとりあえず作る、みたいな?泣き虫☔︎:そうですね。人のMVを見たりとか、曲を片方で聴いたりとか……。こもり教頭:えっ?泣き虫☔︎:映像の音楽をかけながら、耳ではまた別の曲を聴いたり……ちょっとわけわかんないことをしていて。さかた校長:本当に……めちゃくちゃ丁寧にゆっくり話してくれているのに、理解が難しいくらいとてつもなく高度なことを……! 1コ曲を聴いて「なるほどなぁ」と思ってアウトプットするのはわかるんですけど、2コ以上を聴いた上で即興で作るんですか?!泣き虫☔︎:そうですね。刺激を受けながら作ったりします。だから「この曲に思い入れはありますか?」とか聞かれても、作った感覚を覚えていないというか。さかた校長:すげぇ……!さかた校長:この曲がアルバムの1曲目なんですけど、本当に疾走感があって「ここから始まるんだ!」という気持ちになります。そして、歌詞はどういう発想で作られているのですか? 韻を踏んでいる曲もありましたけど。泣き虫☔︎:けっこう口癖のように韻を踏んでいるというか……。歌詞はいろんな作り方があるんですけど、携帯の変換機能ってあるじゃないですか。たとえば『あい』って打ったら、いろんな漢字の“あい”が出てきますよね。まずは普通の文章で書いて、その後に変換して作っていくんですけど……意味とかは取っ払って、とりあえず変な言葉を埋めて。でも後から調べたら、意味が合っていたりして。それは自分でも感心したりします(笑)。こもり教頭:(笑)。さかた校長:へぇ~。新しい発見が、自分の曲ごとにあるということですね。泣き虫☔︎:そうですね。さかた校長:そういう小さい奇跡が重なって、どんどん大きくなっている! すごいよね!泣き虫☔︎:(笑)。さかた校長:そして、初のワンマンライブが決定しました。おめでとうございます!泣き虫☔︎:ありがとうございます。こもり教頭:4月2日(金)に(東京)渋谷WWWで開催されるということですが、ライブへの思いを聞かせてください。泣き虫☔︎:う~ん……とりあえずは、けっこう久しぶりのライブなんです。1年半、2年ぶりくらいで。こもり教頭:けっこう久しぶりですね。泣き虫☔︎:そうなんです。コロナがはやる前にもライブは決まっていたんですけど、台風とかも重なってなくなってしまったんです。それで2年ぶりなんですけど……全然緊張しぃではないですけど、なにかドキドキ感はありますね。こもり教頭:久々だとドキドキしますよね。さかた校長:初ワンマンでもありますしね。泣き虫☔︎:そうですね。さかた校長:でも、即興で曲が作れるように、当日になったらその場でパっと楽しめるんでしょうね。泣き虫☔︎:そうですね(笑)。まさに、そうです!初ワンマンライブ「泣き虫1st One-Man LIVE『rendez-vous』」のチケット応募には、アルバム『rendez-vous』初回封入特典のシリアルコードが必要です。詳細はオフィシャルサイト(https://rarirarirarirari.com/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★