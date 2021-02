ソロ・アーティスト 泣き虫☔︎ もともとは“吾輩は泣き虫である”で活動

ソロ・アーティストの泣き虫☔︎さんが、2月11日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、名前の由来や10日(水)リリースのファーストアルバム『rendez-vous』について聞きました。その前編。●後編はこちらさかた校長:本日、一緒に授業を行ってくれるのは、泣き虫☔︎先生!泣き虫☔︎:よろしくお願いします。こもり教頭:よろしくお願いします! 泣き虫☔︎先生は、本名、素顔、年齢は非公開ということで、メディア出演もほとんどない謎に包まれたソロ・アーティストです。泣き虫☔︎:(笑)。こもり教頭:こういう生放送に出演するのも2回目ということで、もちろんSCHOOL OF LOCK! 初来校です。自由な言葉遊びや多彩な作風がYouTubeやSNSで話題を呼び、わずか1年でYouTubeチャンネルの総視聴回数が1,300万回を突破。そして2月10日に、ファーストアルバムファーストアルバム『rendez-vous』をリリースされました。おめでとうございます!泣き虫☔︎:ありがとうございます。さかた校長:泣き虫☔︎という名前の由来は何ですか? 傘マークも付いていますけど。泣き虫☔︎:もともと、この名前では音楽をしようと思っていなくて。この名前は、ツイッターでただ写真をあげるアカウントのために作ったんです。そのときは“吾輩は泣き虫である”という長い名前で活動していたんですけど、“泣き虫さん”と短い名前でしか呼ばれなくて……。じゃあ、カットしちゃえ! ってことで、とりあえず“泣き虫”にして。さかた校長:なるほど。泣き虫☔︎:でも見栄えを重視するタイプなので、傘マークを添えてみたら僕的にいい感じになって“泣き虫☔︎”に落ち着きました。こもり教頭:なるほど。ちゃんとストーリーがあったんですね。さかた校長:これ、周りが“泣き虫さん”じゃなくて“吾輩さん”って呼んでいたら、“吾輩”になっていた可能性もあるってこと?! “吾輩”の後に髭マークでも付けていたら、夏目漱石さんじゃん! ってなっていたかも。泣き虫☔︎:そうかもしれないです(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★