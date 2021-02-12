東京ヤクルトスワローズ、2020-2021年入退団選手・監督コーチ人事一覧

2020年から2021年にかけて東京ヤクルトスワローズで入退団が発表された選手、就任・退任・配置転換等が発表された首脳陣は以下の通り。（※は育成選手、臨時コーチは除く）











選手

入団

内川聖一 内野手

宮台康平 投手

※近藤弘樹 投手

※小澤怜史 投手

サイスニード 投手

ホセ・オスナ 内野手

ドミンゴ・サンタナ 外野手

木澤尚文 投手

山野太一 投手

内山壮真 捕手

元山飛優 内野手

並木秀尊 外野手

嘉手苅浩太 投手

※下慎之介 投手

※赤羽由紘 内野手

※松井聖 捕手

※丸山翔大 投手



退団

五十嵐亮太 投手

中澤雅人 投手

井野卓 捕手

近藤一樹 投手

山田大樹 投手

田川賢吾 投手

風張蓮 投手

平井諒 投手

山中浩史 投手

ガブリエル・イノーア 投手

マット・クック 投手

藤井亮太 内野手

アルシデス・エスコバー 内野手

上田剛史 外野手

田代将太郎 外野手

※ジュリアス 投手





監督・コーチ

就任

伊藤智仁（一軍投手コーチ）

尾花高夫（二軍投手チーフコーチ）

佐藤真一（二軍外野守備走塁コーチ）

山本哲哉（二軍育成投手コーチ）



配置転換

福地寿樹（二軍チーフコーチ→一軍外野守備走塁コーチ）

緒方耕一（二軍外野守備走塁コーチ→二軍内野守備走塁コーチ）

土橋勝征（二軍内野守備走塁コーチ→二軍育成チーフコーチ）



退団

斎藤隆（一軍投手コーチ）

河田雄祐（一軍外野守備走塁コーチ）

