『ウマ娘 2』第7話、天皇賞（春）にライスシャワー出走せず!?

2021年1月4日から放送中のTVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』、その第7話の先行カットとあらすじが到着した。
『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』は、アプリゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』を原作とする作品。実在の競馬馬をモチーフにしたウマ娘たちのレースに燃える青春を描く美少女スポ根アニメだ。
ゲームのリリースに先立ち2018年4月から、スペシャルウィークを主人公としたアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』（Season 1）がTV放送され、競走馬たちの史実を見事に織り込んだ展開が高く評価された。
『Season 2』ではスペシャルウィークと同じチーム＜スピカ＞に所属するトウカイテイオーが主人公となっている。
第7話は2021年2月15日（月）24時から順次放送予定。
先行カット、あらすじはこちら！
＜第7話 「祝福の名前」＞
天皇賞（春）三連覇へ向けて勢いづくメジロマックイーンは、同じく有力視されるライスシャワーから出走しないと告げられ困惑する。
メジロマックイーンの気持ちを汲んだトウカイテイオーは何とかライスシャワーを説得しようとするが……。
＜第7話予告動画＞
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＜スタッフ＞
脚本：池田亮 絵コンテ：及川啓、成田巧
演出：筑紫大介、飯田大樹
作画監督：関口可奈味、Kim Eun-sun、Kim Hye-soo、Kwon Hee-jae
（C）2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会
2021年1月4日から放送中のTVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』、その第7話の先行カットとあらすじが到着した。