『すみっコぐらし』の〈ねこ〉がカスタード味のもちもちスイーツに♪

バンダイ キャンディ事業部は、『もちもちすみっコぐらし焼き カスタード味』を2021年2月16日(火)より全国のファミリーマートのチルドデザートコーナーにて販売する。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。



『もちもちすみっコぐらし焼き カスタード味』は、もちもちの生地にカスタードクリームを入れ、『すみっコぐらし』”ねこ” の姿をスイーツで再現した新商品。厚みがあり、ちょこんと座っている姿は思わず写真に撮りたくなる可愛さだ。また、大好きなおさかなを持ったねこがいるかも♪ 店頭で探してみよう!



本商品は数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.