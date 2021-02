山中伸弥「これまでの人間や社会の在り方はこのままで良いのか」コロナ禍での気づきを語る

作家・村上春樹さんと坂本美雨さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FM/JFN全国38局フルネットの年越し生特番「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」が、2020年12月31日(木)23:00から2021年1月1日(金・祝)1:00まで放送されました。この記事では、京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥先生を迎えたスペシャル対談(後編①)の概要を紹介します。番組初・村上さん初の生放送となった「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」。いろいろあった2020年を締めくくり、明るい気持ちで新年を迎えるべく、大晦日の京都のスタジオから2時間の生放送でお届けしました。今回は、村上さんによる「明るい2021年を迎えるための選曲」や、ゲストに京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥教授、霊長類学者の山極壽一京都大学前総長を迎えたスペシャル対談をオンエア。また、メッセージテーマ「2020年で一番よかったこと」を募集し、メッセージが採用されたリスナーには、村上さんから特製ラジオネームの“お年玉”がプレゼントされました。* * *村上:僕は1人の人間として、また作家としてこう思うんです。「コロナ」は、この世界の流れ、たとえば「グローバル化」「気候の温暖化」「SNSの普及」「ポピュリズムの台頭」「貧富の差の拡大」みたいな、世界の全体的潮流の一部ではないかという気がしてならないんです。まったく関係がない突発的な疫病なんだけど、そういう流れの一部なんじゃないかと感じるんです。山中:たしかに今、アメリカやヨーロッパでも、自国ファーストとか、以前と異なる考え方が広がりつつあります。そんななかで襲ってきたコロナですから、人類が試されているというか、ウイルスにはそんなつもりはないでしょうけれども、「これまでの人間や社会の在り方はこのままで良いのか」と、コロナによってもう一度私たち全員が考えさせられているんじゃないかと思います。僕は過去13~14年間、毎月アメリカに行き、合間にヨーロッパに行っていたんです。数えてみたら、地球200周くらいしているんですね。村上:すごいですね。山中:僕は、この地球を200周したくらいしか特技はないんですが、それがこのコロナでパタッと終わってしまって……。こうした流れに人類はどう対応できるのかと思います。村上:グローバル化が善であるかのような風潮がありましたが、結構、ひっくり返っちゃいましたね。山中:いやあ、まさかこんなことになるなんて1年前には誰も予測できませんでした。でも逆に、これがいつまでも続かないとは思うんです。実際、アメリカやヨーロッパではすでにワクチンの接種が少しずつ始まっています。中国やロシアでは自国で開発したものをどんどんやっています。やがて日本にもワクチンが入ってきて、すべてがうまく行けば、2021年の後半くらいにはだいぶ収まってくるかもしれません。でも、ワクチンしだいですね。どのくらい効果があるか……。村上:ウイルスがどう変異していくかなども、まだ分からないですね。山中:いま、英国発の変異型が出てきて、もしかしたら日本に入ってきているかもしれません(※2020年12月31日放送当時の発言です)。さきほど言いましたように、専門家でも2週間後、1ヵ月後も読めないので、僕も何とも言えないのですが、相当に運が良くて、いろんなことがうまく行けば、半年後くらいからだいぶ収まってくる可能性はあります。そうならないかもしれませんが……。長期戦になることは、覚悟しておかなければなりませんね。* * *2021年2月14日(日)に開催される、作家・村上春樹さんが中心となってお届けするイベント「村上春樹 produce MURAKAMI JAM ~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova〜supported by Salesforce」特設サイトが公開されました。TOKYO FMのパーソナリティ陣による特別コメントや、大西順子さん×小野リサさん×坂本美雨さんのスペシャル対談など、今しか見られないコンテンツが盛りだくさんです。■前売り券:3,500円(税別)■当日券:4,000円(税別)(※2月14日(日)0時以降<日本時間>)英語字幕付きオンライン配信チケットは、■前売り券:4,000円(税別)■当日券:4,500円(税別)(※2月14日(日)0時以降<日本時間>)配信時間は2021年2月14日(日)19:00から予定(※変更可能性あり)。配信後1週間アーカイブ視聴が可能です。チケット販売については、こちらの公式ページもご覧ください。<ライブ概要>公演名:「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~ supported by Salesforce」配信日時:2月14日(日)19:00~司会:村上春樹、坂本美雨ゲスト:大西順子(音楽監督)、小野リサ、村治佳織 ほかスペシャルゲスト:山下洋輔主催:TOKYO FM特別協力:Salesforce制作協力:DNP大日本印刷公式サイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/jam/spcolumn/