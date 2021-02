山中伸弥「僕は医学研究者ですから、たとえ専門でなくても何かしなければと、ずっと考えています」村上春樹と新型コロナウイルス感染を考える

作家・村上春樹さんと坂本美雨さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FM/JFN全国38局フルネットの年越し生特番「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」が、2020年12月31日(木)23:00から2021年1月1日(金・祝)1:00まで放送されました。この記事では、京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥先生を迎えたスペシャル対談(中編)の概要を紹介します。番組初・村上さん初の生放送となった「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」。いろいろあった2020年を締めくくり、明るい気持ちで新年を迎えるべく、大晦日の京都のスタジオから2時間の生放送でお届けしました。今回は、村上さんによる「明るい2021年を迎えるための選曲」や、ゲストに京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥教授、霊長類学者の山極壽一京都大学前総長を迎えたスペシャル対談をオンエア。また、メッセージテーマ「2020年で一番よかったこと」を募集し、メッセージが採用されたリスナーには、村上さんから特製ラジオネームの“お年玉”がプレゼントされました。* * *村上:山中先生は感染症の専門家ではありませんが、コロナのことは一所懸命やっておられます。山中:僕は医学研究者ですから、たとえ専門でなくても何かしなければと、ずっと考えています。村上:かつて世界中で猛威をふるったスペイン風邪は、自然に収束しました。コロナはそのようになるのか、あるいは人為的にワクチンで収まるのか。どっちなのでしょうか。山中:スペイン風邪が収束するまで、ずいぶん時間がかかりました(*1918年~1920年)。1年目より2年目のほうが死者が多かったり、第一次世界大戦中ということもあって、ちゃんとした記録がなく、実際にどれくらいの人が亡くなったかもわからないんです。戦争中なので、各国が兵士の病没数を隠していたんですね。スペイン風邪のように、2年も3年もかかってしまうと、経済がたいへんなことになります。村上:やはりワクチンですか。山中:そうですね、ワクチンで早く収束させることが期待されます。いま、ようやく長いトンネルの向こうに出口の光が見えてきたかなあという所なんですが、それでも思っていたよりもずいぶん早い。ワクチンの開発は2年、3年かかるのは当たり前でしたから、今回も1年じゃできないだろうと、みな思っていました。ここまで来たのは人類史上、画期的なことです。村上:それにしても、今回の「コロナ」は突然のことですよね。突然、猫又に襲いかかられたみたいで……。混乱しますよね。山中:ちょうど1年前に、中国の武漢で訳の分からない肺炎が出ているというニュースがあったわけですが、こんなことになるなんて誰も予想していませんでした。僕は2月に京都マラソンを走りまして、自己ベストを更新しましたが、天気が悪くて寒い日でした。村上:一緒に走ったんですよね。でも僕は脱落してだめだったんです。生まれて初めて完走できなかった……。悔しくて、今年中になんとかしようと思っていました。山中:京都で働いている者として責任を感じます(笑)。村上:いやいや。でも、あの2月の京都マラソンを最後に、マラソン大会が開かれていません。山中:あのときは、中国から新型ウイルスが少しずつ広がっているのは分かっていましたが、ここまでになるとは思っていませんでした。村上:あまりに唐突のことだったので、専門家とか政治家とか、かなり読み違えをしていたように思います。山中:はっきり言って、科学者でこういう状況になると予想できていた人はほとんどいませんでした。専門家の方でも、1ヵ月後は読めないし、2週間後でさえ読めなかった。僕はサンフランシスコに毎月行っていたんですけど、昨年2月が最後になっています。そのときに、アメリカのウイルスの専門家の話を聞きましたが、この新型ウイルスに注意は必要だが、1万人以上亡くなっているインフルエンザに比べたら、そこまでパニックになる必要はないし、咳などの症状のある人でなければ、マスクもあまり意味がないと言っていました。僕も「そうなんだ」と思って日本に帰ってきたのですが、1ヵ月後には全然違う話になりました。専門家でも誰も予想できなかったんです。いまや、米国では30万人以上が亡くなっています。村上:ただ僕は科学者のことはよく知らないんですけど、政治家って過ちをあまり認めませんよね。山中:うーん、認めておられる方もいますけど……。「会食はごめんなさい」と謝っていましたが、ああいう態度は必要でしょう。いまエビデンスがない状態ですから、そのなかで判断しなくてはならない。間違えるというか、結果が裏目に出ることはあると思うんです。「判断が間違っていました」「方向を修正します」と言っても、それは当たり前なのです。残念ながら、こういうコロナの状態はまだ続くので、もう少しがんばってほしいですね。* * *2021年2月14日(日)に開催される、作家・村上春樹さんが中心となってお届けするイベント「村上春樹 produce MURAKAMI JAM ~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova〜supported by Salesforce」特設サイトが公開されました。TOKYO FMのパーソナリティ陣による特別コメントや、大西順子さん×小野リサさん×坂本美雨さんのスペシャル対談など、今しか見られないコンテンツが盛りだくさんです。■前売り券:3,500円(税別)■当日券:4,000円(税別)(※2月14日(日)0時以降<日本時間>)英語字幕付きオンライン配信チケットは、■前売り券:4,000円(税別)■当日券:4,500円(税別)(※2月14日(日)0時以降<日本時間>)配信時間は2021年2月14日(日)19:00から予定(※変更可能性あり)。配信後1週間アーカイブ視聴が可能です。チケット販売については、こちらの公式ページもご覧ください。<ライブ概要>公演名:「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~ supported by Salesforce」配信日時:2月14日(日)19:00~司会:村上春樹、坂本美雨ゲスト:大西順子(音楽監督)、小野リサ、村治佳織 ほかスペシャルゲスト:山下洋輔主催:TOKYO FM特別協力:Salesforce制作協力:DNP大日本印刷公式サイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/jam/spcolumn/