『ひつじのショーンフェア in 六甲ガーデンテラス』開催！

六甲山観光が六甲山上で運営する「六甲ガーデンテラス」では、2021年3月20日(土・祝)〜5月30日(日)の期間『ひつじのショーンフェアin六甲ガーデンテラス』を開催する。



『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンだ。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英) が放送を開始。初登場時、日本では ”プルプル” と呼ばれるサブキャラクターだったが、今では立派な主人公として25周年を迎えた。



昨年に続き2回目の開催となる同イベントでは、フェア期間中、エリア内に『ひつじのショーン』のパネル什器展示や、アニメの中の1シーンを再現したフォトスポットの設置、店舗では、実際のアニメの撮影で使われたジオラマの展示や原画を公開。



料飲店舗では、フェア期間限定のコラボメニューを販売する他、物販店舖では、六甲ガーデンテラス限定のオリジナル商品も販売する。



エリア内では、小さな子どもでも気軽に参加できるスタンプラリーやキャラクターのグリーティングを行い、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる内容となっている。





SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2021