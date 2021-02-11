ロッテは11日、13日からはじまる那覇遠征のメンバーを発表した。



一軍キャンプメンバーだけでなく、ファームのキャンプに参加していた石崎剛、南昌輝、有吉優樹、成田翔、原嵩、アコスタも名を連ねた。



一方で初日から一軍キャンプに参加していた石川歩、美馬学、二木康太、唐川侑己といった実績のある投手たちは今回の那覇遠征には選ばれなかった。



野手は捕手の田村龍弘、育成のサントス以外の一軍キャンプメンバーが、那覇遠征に参加する。





▼ 投手

11 佐々木千隼

24 東妻勇輔

27 山本大貴

30 石崎 剛

33 南 昌輝

35 鈴木昭汰

36 有吉優樹

41 成田 翔

48 中村稔弥

58 河村説人

64 大嶺祐太

65 古谷拓郎

69 土居豪人

120 本前郁也

126 原 嵩

128 アコスタ



▼ 捕手

32 佐藤都志也

39 吉田裕太

99 柿沼友哉



▼ 内野手

4 藤岡裕大

5 安田尚憲

8 中村奨吾

40 福田光輝

50 松田 進

57 小川龍成



▼ 外野手

2 藤原恭大

10 加藤翔平

25 岡 大海

31 菅野剛士

38 高部瑛斗

51 山口航輝

63 和田康士朗



▼ 沖縄本島での練習試合

13日 楽天戦（金武、13：00～）

14日 ヤクルト戦（浦添、13：00～）

16日 広島戦（コザ、13：00～）

17日 日本ハム戦（名護、13：00～）

18日 楽天戦（金武、13：00～）

20日 DeNA戦（宜野湾 13：00～）

21日 DeNA戦（宜野湾 13：00～）