福島県・三春町のPRアニメ「愛姫MEGOHIME」総集編を届ける「三春町『愛姫アニメーション』特別番組」の主題歌が、堂珍嘉邦「My Angel」に決定した。

三春町、ガイナ、福島ガイナが共同で企画製作を務める「愛姫MEGOHIME」は、三春町出身の歴史上の人物である愛姫（めごひめ）をテーマにした物語。戦国武将を模した学習型プログラムAIによる国取合戦ゲーム「IXA」を題材に、近未来の三春町でIXAをプレイする高校生・田村愛と、彼女が操るAI・愛姫 MEGOHIME、政宗 MASAMUNEが描かれる。総集編はYouTubeで無料公開中の第1話、第2話に、約1年ぶりの新エピソードにして最終話である第3話を加えて構成されたもの。「三春町『愛姫アニメーション』特別番組」は2月20日16時より福島テレビで放送され、番組内では愛姫 MEGOHIMEおよび愛役の東山奈央、政宗 MASAMUNEおよび愛の初恋の人・伊達トウジロウ役の下野紘のインタビューも公開される。

アニメ「愛姫MEGOHIME」第3話

スタッフ

監督：福田己津央

監修：貞本義行

キャラクターデザイン：アラキマリ

作画監督：横田守

美術監督：栫ヒロツグ

音楽：ATOLS

アニメーションプロデューサー：高橋祐一、庄司航

アソシエイトプロデューサー：古里尚丈

プロデューサー：浅尾芳宣

アニメーション制作：ガイナ

企画製作：三春町、ガイナ、福島ガイナ

キャスト

愛姫 MEGOHIME、田村愛：東山奈央

政宗 MASAMUNE、伊達トウジロウ：下野紘

木下ネネ：福圓美里

聖アサヒ：本泉莉奈

ヒデヨシ HIDEYOSHI：保志総一朗

イエヤス IEYASU：汐月しゅう

聖アサヒの父、ナレーション：速水奨

秀吉：稲田徹

ネネ親衛隊：斉藤佑圭、徳井青空、大橋歩夕

政宗 MASAMUNE側近：竹内想、遠藤広之

(c)三春町/ガイナ・福島ガイナ