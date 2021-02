「同じ時間の同じ車両に乗っている男子に一目惚れ」平井大が片思い女子に贈る1曲

平井大さんが、2月10日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(18歳・女性)のお悩み最近、他校の男子に一目惚れしてしまいました。その人は最寄りの駅が一緒で、電車と地下鉄が一緒で、だいたい同じ時間の同じ車両に乗っているので自然と意識するようになって、今では見る度にドキドキしてしまいます。電車から乗り換えて地下鉄に着くタイミングがほぼ同じなので、待っている間、隣になることが多いです。私は高3なので、今のうちに声をかけておかないと、一生機会がないんじゃないかな、と思い、勇気を出して話しかけてみたいのですが、引かれたり迷惑がられたりするのが怖くてできていません。話しかけたとしても会話が弾まなかったら気まずいし、とても悩んでいます。何て話しかければいいか、アドバイス、または実体験があれば教えてください。――このリスナーのために選んだ楽曲は、「Stand by me, Stand by you.」です。平井:選曲した「Stand by me, Stand by you.」の歌詞の内容にもあるように、一目惚れをする相手を見つけたっていうことは、もう75億分の1の奇跡ですから。ぜひね、いっちゃってみてください! 声を掛けてみてください!! そして、デートの約束とかしちゃったらいいんじゃないかと思いますよ。もし仮にダメでも、またいろんな出会いがあると思いますし、勇気を出していっちゃうのがいいかなと思います!【平井 大 / Stand by me, Stand by you. -The Stay Groovy Show-】今回、リスナーに贈った「Stand by me, Stand by you.」は、2月10日(水)に配信リリースされるデジタルアルバム『Life Goes On』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト( https://hiraidai.com/)まで。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/