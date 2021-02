「セカオワNIGHT!」開催！ 10代の思い出を彩るSEKAI NO OWARIの楽曲たち

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、2月10日(水)の放送では「セカオワNIGHT!」を開催。SEKAI NO OWARIがこの日リリースしたベストアルバム『SEKAI NO OWARI 2010-2019』の収録曲からリクエストを募集し、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、曲にまつわるエピソードとともに紹介しました。【リクエストコメント:私がかけて欲しい曲は、「スターライトパレード」です! セカオワが大好きで、全部好きだけど、特に大好きな曲です! 学校が少しつまんなかったとき、嫌なことがあったとき、楽しいことがあったとき、いろんなときに聴いています。冬の部活の帰りに歩きながら聴くのが特に好きで、なんにもない日もそれだけで素敵な1日を過ごしたなと思えます!】(17歳女性)こもり教頭:この曲は僕にも思い入れがあるんです。高校生のときに先輩がこの曲を好きだと言っていて、俺はその先輩にすごく憧れていたからマネして言ってたんだよね。でも俺にとっては大人な曲で、あのとき先輩がどうして「かっこいい曲」だと言っていたのか、当時の先輩の年齢を超えてわかるようになってきて。自分の心の成長も感じた楽曲なので、いまでも聴くとあのころを思い出すんだよな。【リクエストコメント:リクエストは「花鳥風月」。「SEKAI NO OWARIが出演する番組教えてね」と、会う度に僕に言ってくれたセカオワ好きの祖母と一緒に聴いた最後の曲だからです。今でも思い出の1曲です】(19歳男性)さかた校長:小さいころは星や自然の景色なんて、意図的に見たり興味を持ったりは無かったかもしれないけど、(このリスナーは)セカオワ先生が大好きなおばあちゃんと見ていた景色をこの曲を聴くたびに思い出すのかもしれないね。こうして世代を超えて、セカオワ先生の曲が愛されているんだなと思うと、僕も胸にグっとくるものがあるね。【リクエストコメント:私がリクエストしたい曲は「RPG」です!! セカオワさんを初めて知るきっかけになった曲でもあり、今でも元気をもらえる曲でもあります!! そして、私、今日誕生日なんです!!! 誕生日プレゼントくださーい!】(16歳女性)さかた校長:誕生日おめでとう! キミの物語が始まった日に、キミの素晴らしい出会いに携わらせてくれて、“おめでとう”だし、“ありがとう”!【SEKAI NO OWARI「RPG」】さかた校長:そして、SCHOOL OF LOCK! とセカオワ先生の歴史も深くて、はじまりは2011年1月11日。もう11年前よ!こもり教頭:まだ校長と教頭が初代のころですね。僕はまだ中学生でした。さかた校長:今、聴いている生徒たちも、何歳だったんだろうね? まだ生まれていない生徒もいるかもしれないけど、この2011年1月11日に、インディーズデビュー前だった世界の終わり先生(当時)の曲が、ラジオから流れました。ここで、当時(2011年1月11日)の放送同録をオンエア。初代のやましげ校長とやしろ教頭が「またすごい人たちが出てきたんだな、という匂いがプンプンする」と世界の終わり(当時)を紹介し、「ラジオの電波に乗るのはこれが初めて」と「幻の命」が流れる様子を紹介しました。なお、ベストアルバムの完全生産限定プレミアムBOXに封入されるヒストリーブックには、当時の放送を文字起こししたものが掲載されているということです。またこの日の「セカオワNIGHT!」では、これらの楽曲以外に「MAGIC」「Hey Ho」「炎と森のカーニバル」「RAIN」「Fight Music」「銀河街の悪夢」「プレゼント」「インスタントラジオ - 2011.11.22 at 日本武道館」をオンエア。放送中には、Nakajinさんから番組スタッフ宛てにLINEが、Fukaseさんから番組宛てにメールが届いたことが伝えられ「このラジオをみんなで聴いています」というメッセージが届けられました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/