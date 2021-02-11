火将ロシエルの写真集デジタル限定版がリリース、グラビア＆コスプレの美麗カットを公開

コスプレイヤーの火将ロシエルの写真集『月長石 × MOON STONE ～ another edition ～』（ワニブックス）のデジタル限定版が、9日(火)に配信がスタートした。
【写真】火将ロシエルの華奢なボディラインが美しいチャイナドレス姿
コスプレイヤーとしてだけでなく、企業イベントやテレビ、雑誌のほか、秋葉原のメイドカフェ「猫耳メイド屋」をプロデュースするなどマルチに活躍している火将ロシエル。
昨年3月に発売された火将の写真集『月長石』『MOON STONE』(ともにワニブックス)。9日（火）に未公開写真の中から本人セレクトカットで構成された、90ページを超えるデジタル限定版写真集『月長石 × MOON STONE ～ another edition ～』が配信スタートした。
火将は配信同日にTwitterを更新。グラビアバージョンとコスプレバージョンのカットをそれぞれ1枚公開した。投稿には「チャイナドレス似合うな」「可愛い過ぎる」「女神か？」などの声が寄せられた。
【あわせて読む】火将ロシエル、Tシャツから美脚伸びる薄メイク＆無加工のナチュラルショットを公開「可愛さ無限大」
▽火将ロシエル
Twitter：@Kasyou3roshieru
Instagram：rosiel kasyou
コスプレイヤーの火将ロシエルの写真集『月長石 × MOON STONE ～ another edition ～』（ワニブックス）のデジタル限定版が、9日(火)に配信がスタートした。