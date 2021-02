YAKUSHIMA TREASURE、映像作家・辻川幸一郎とのコラボ映像をオンライン配信

コムアイとオオルタイチによるプロジェクト”YAKUSHIMA TREASURE”が『YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE from YAKUSHIMA』を2021年2月11日よりオンライン配信開始する。



映像作家・辻川幸一郎とコラボレーションし、屋久島にあるガジュマルの森にて実施したライブパフォーマンスが、インタラクティブな映像作品となって配信される。



同作は、テクノロジーを駆使し、肉眼で捉える光景や実写のライブ配信映像とも違う、新しいかたちの体験をオンスクリーンで提供。屋久島・ガジュマルの森にPAシステムを360°サラウンドで構築し、ライブパフォーマンスの一発録りに挑戦。その姿を360°の3D点群データとして空間ごとスキャンし、フォトグラメトリーで捉えた色彩、深度センサーで読み取った動き、サラウンド音響を360°マイクで立体的に収録した音像を収集し、データを基に映像表現に落とし込んでいる。



さらに、世界を捉える別々の視点と統合し再構築することで、視聴者はアーティストと距離が無くなるくらい近づき、森の中を上下左右に飛び回り、物理的制約を超えた自在な視点でライブパフォーマンスをみつめることができるようになっている。









<配信情報>



『YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE from YAKUSHIMA』

配信日時:2021年2月11日(木)11:00~ 3月31日(水)

視聴形式:ウェブ配信

料金:500円

※詳しい視聴方法、推奨環境、注意事項に関しては、『YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE from YAKUSHIMA』公式サイトをご確認ください。



『YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE from YAKUSHIMA』公式サイト

https://another.yakushimatreasure.com/