NEWSのアリーナツアー「NEWS LIVE TOUR 2020 STORY」が、3月20日より開催される。

このツアーはアルバム4作プロジェクト最終章となる「STORY」を携え、昨年3月7日からの開催が予定されていたものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて全公演が中止に。昨年12月には配信ライブとして行われる予定だったが、加藤シゲアキと小山慶一郎の新型コロナウイルス感染によりこちらも中止されていた。

今回発表されたツアースケジュールは3月20日、21日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナから5月22日、23日の愛知・日本ガイシホールまで7会場21公演。各会場では来場者に飛沫感染防止防護具の「スマイルアップシールド」が配布される。

NEWS LIVE TOUR 2020 STORY

2021年3月20日（土・祝）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

START 17:00



2021年3月21日（日）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

［1回目］START 12:00

［2回目］START 17:30



2021年3月25日（木）神奈川県 横浜アリーナ

START 17:30



2021年3月26日（金）神奈川県 横浜アリーナ

［1回目］START 12:00

［2回目］START 17:30



2021年3月30日（火）大阪府 大阪城ホール

START 17:30



2021年3月31日（水）大阪府 大阪城ホール

［1回目］START 12:00

［2回目］START 17:30



2021年4月17日（土）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

START 17:00



2021年4月18日（日）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

［1回目］START 12:00

［2回目］START 17:30



2021年4月24日（土）福井県 サンドーム福井

START 17:00



2021年4月25日（日）福井県 サンドーム福井

［1回目］START 12:00

［2回目］START 17:30



2021年5月1日（土）福岡県 マリンメッセ福岡

START 17:30



2021年5月2日（日）福岡県 マリンメッセ福岡

［1回目］START 12:00

［2回目］START 17:30



2021年5月22日（土）愛知県 日本ガイシホール

START 17:00



2021年5月23日（日）愛知県 日本ガイシホール

［1回目］START 12:00

［2回目］START 17:30