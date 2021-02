PEDRO、ライブ映像作品初回盤にアユニ・D作詞作曲シングル収録

PEDROが2021年2月10日にリリースしたライブ映像作品『LIFE IS HARD TOUR FINAL』初回生産限定盤に、新曲「丁寧な暮らし」が収録されていることが発表された。



『LIFE IS HARD TOUR FINAL』は、2020年9月に東京LINE CUBE SHIBUYAで行われた全国ツアーファイナル公演の模様を収録したライブ映像作品。



「丁寧な暮らし」はアユニ・Dが作詞作曲を手掛けている。同楽曲の配信は現状行われていない。





<リリース情報>



PEDRO

LIVE Blu-ray / DVD『LIFE IS HARD TOUR FINAL』



発売日:2021年2月10日(水)

https://lnk.to/LIFEISHARD

【初回生産限定盤 豪華BOX仕様】

(Blu-ray+2CD+Photobook)

品番:UPXH-29045

価格:10000円(税抜)

全公演の裏側に完全密着したドキュメンタリー映像作品『Document of LIFE IS HARD TOUR』

全公演に帯同して撮影されたツアーフォトブック(100P)を同梱した豪華BOX仕様

【通常盤(DVD)】

品番:UPBH-20272

価格:4500円(税抜)

ライヴ映像のみ

(LIVE Blu-ray / DVD)

2020.09.24 LINE CUBE SHIBUYA

『LIFE IS HARD TOUR FINAL』

収録曲:

1. WORLD IS PAIN

2. 猫背矯正中

3. 愛してるベイベー

4. 来ないでワールドエンド

5. 後ろ指差すやつに中指立てる

6. GALILEO

7. pistol in my hand

8. ボケナス青春

9. さよならだけが人生だ

10. 無問題

11. 感傷謳歌

12. へなちょこ

13. ironic baby

14. Dickins

15. おちこぼれブルース

16. 生活革命

17. SKYFISH GIRL

18. 乾杯

19. 自律神経出張中

20. 空っぽ人間

-ENCORE-

21. 浪漫

22. NIGHT NIGHT

(Blu-ray限定コンテンツ)

『Document of LIFE IS HARD TOUR』

(LIVE CD2枚組)

2020.09.24 LINE CUBE SHIBUYA

『LIFE IS HARD TOUR FINAL』



PEDROオフィシャルHP:https://www.pedro.tokyo/