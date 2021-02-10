リーガルリリー、2年ぶりの全国ツアー「the World Tour」開催

リーガルリリーが約2年ぶりとなる全国ワンマンツアー「the World Tour」を開催する。
2021年4月7日に1st EP『the World』をリリース。4月23日の広島を皮切りに、ファイナルの6月9日東京EX THEATER ROPPONGIまでの全9箇所で開催予定。
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昨年リリースした1stフルアルバム『bedtime story』を携えてのツアーが中止となるなど、本公演は全国ツアーとしては実に約2年ぶりの公演となる。チケットぴあにて先行受付がスタートしている。
＜ツアー情報＞
リーガルリリー
「the World Tour」
2021年4月23日（金）広島セカンドクラッチ
2021年4月24日（土）福岡DRUMBe-1
2021年5月8日（土）金沢vanvan V4
2021年5月16日（日）名古屋CLUB QUATTRO
2021年5月21日（金）梅田CLUB QUATTRO
2021年5月27日（木）仙台CLUB JUNK BOX
2021年5月28日（金）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
2021年5月30日（日）札幌ベッシーホール
2021年6月9日（水）東京・EX THEATER ROPPONGI
先行販売
チケットぴあ
http://w.pia.jp/t/theworld/
受付期間：2/10（水）18:00〜2/21（日）23:59
公式HP http://www.office-augusta.com/regallily
リーガルリリーが約2年ぶりとなる全国ワンマンツアー「the World Tour」を開催する。