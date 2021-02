顔もフルネームも知らない人…ラジオ配信アプリで出会った恋愛にSCANDALが後押し

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月8日(月)の放送では、リスナーからのメッセージをもとに、バレンタインデー直前企画「チョコレートで恋愛相談」を実施!HARUNA:もうすぐバレンタインということで……「バレンタインデー直前! チョコレートで恋愛相談」、略して「直レート」(チョクレート!)。RINA:「チョクレート」ときたか。MAMI:最初わかんなかった……。RINA:直前の「直」ってことね。HARUNA:いつもは恋愛相談のメールを紹介していますが、今回は読んだ後におすすめのチョコレートを選んでいきます。<うーたんさんからのメッセージ>SCANDALの皆様、こんばんは。恋愛相談です。私はいま、とあるラジオ配信アプリで知り合った男性に恋をしています。元々、趣味で弾き語りの配信をしていた彼のファンになり、そこから少しずつ仲良くなりました。彼の声や考え方、にじみ出る人柄がとても好きで、彼も私のことを好きだと言ってくれていて、毎日のようにアプリでやり取りをしています。お互いに会いたいという気持ちはありますが、住んでいるところは遠く、このご時世、いつ会えるかは分からないし、まだ顔もフルネームも知らない人……正直恋愛をしていると言っていいのか分かりません。ただ、彼と話していると楽しいということ、好きだという事実があり、これも1つの恋愛の形なのかなと思っています。しかし、ネットで恋愛をする経験がこれまでになく、非常に戸惑っています。できればもっと発展させたいと思っていますが、お互いにリアルの生活を優先しようという話はしており、4月から私が社会人デビューをすることもあり、関係が続けられるのか先行きが見えず不安です。そこで、大好きなSCANDALの皆様からアドバイスや応援のお言葉をいただけると幸いです。また、ネットの恋愛とリアルの恋愛の境界線ってあると思いますか?TOMOMI:「ネットかそうじゃないか」やな……。RINA:ローランドみたいやな。でも、こういう出会いも増えてるよね。全然スタートとしてはありなんじゃない? 名前を聞いたりして、お互いに知る時間を増やしていったらいいんじゃない?TOMOMI:お互いに好き同士なら、いつか会うことになるしね。MAMI:いまは良くも悪くもこういう時期だから、距離がある恋愛も、顔も名前もわからないということを、逆に良い状況だと捉えて楽しめばいいなって思う。RINA:ここから先が楽しみやね。MAMI:落ち着いたら会えますように、という願いを込めて……。HARUNA:チョコどうしようかね、シンプルな(チョコの)感じがするな。MAMI:「明治」ミルクチョコレートをおすすめしまーす!* * *ということで、バレンタインデーはぜひ「明治」のチョコレートで! 続きは音声サービス「AuDee」でチェックしてみてください!▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→https://audee.jp/about----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056