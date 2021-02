後藤正文設立「APPLE VINEGAR -Music Award-」第4回ノミネート10作品発表

第4回の開催となる、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が設立した音楽アワード「APPLE VINEGAR -Music Award-」にて、2021年のノミネート作品10アルバムが特設サイトで発表された。



「APPLE VINEGAR -Music Award-」は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONのフロントマン・後藤正文が2018年に立ち上げた、新進気鋭のミュージシャンのアルバム作品に贈られるアワード。文学界での芥川賞を参考に、ミュージシャンがそのキャリア初期に発表した作品を評価する仕組みを作り、受賞者には賞金を贈呈することで若手ミュージシャンを応援するとともに、リスナーが新しい音楽と出会う機会を創出している。



また、第4回を迎えた今年の開催に向けて、後藤よりコメントが届いた。



APPLE VINEGAR -Music Award-はお陰さまで4年目を迎えることができました。応援してくださっている皆様に感謝します。

音楽賞を主催することは権威性を纏うことでもあります。そうした本質を考えると、自分のなかにある不遜さと向き合う他はありません。なんということをはじめてしまったのかと、後悔する瞬間もあります。ゆえに、できる限りクリーンかつオープンで、ポップミュージックの将来について少しでも貢献できるような賞を真摯に目指します。

コロナ禍にあって、ミュージシャンに限らず、様々な業態の皆さんが苦しい状況に直面していると思います。そうしたなか、ご支援を募ることに若干の躊躇がありますが、引き続き当アワードでは賞金を拠出してくださる法人や団体を募集しています。たったひとつの機材がアルバム一枚分のインスピレーションを与えてくれることがあります。そうした瞬間の到来にお力添えいただけたら、とても嬉しいです。

後藤正文



今年も昨年発表されたアルバムから後藤が10作品をセレクト、3月の選考会を経て大賞を決定。審査員は後日発表、選考会と授賞式の模様は、前回同様公式サイトで詳細にレポートされる。





<公開情報>



「第4回APPLE VINEGAR –Music Award-」



=ノミネーション作品一覧=

『BLANKBEATTAPE』 / Green Assassin Dollar

『Boston Bag』 / BIM

『LiFE』 / LEX

『MY GENERATION』 / ゆうらん船

『oar』 / 角銅真実

『OOTD』 / ASOBOiSM

『Passport & Garcon』 / Moment Joon

『THE THIRD SUMMER OF LOVE』 / ラブリーサマーちゃん

『YES』 / jan and naomi

『おさきにどうぞ』/ 田中ヤコブ

※Album Titleアルファベット順

※過去3回の選考会、授賞式(受賞者インタビュー)の模様はAPPLE VINEGAR -Music Award-のサイトにてご覧いただけます。



APPLE VINEGAR -Music Award-オフィシャルサイト:http://www.applevinegaraward.com