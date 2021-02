中野雅之×小林祐介によるTHE SPELLBOUND、2ndシングル『なにもかも』MV公開

THE SPELLBOUNDが、2021年2月10日に2ndシングル『なにもかも』を発売、同時に同曲のMVを公開した。



THE SPELLBOUNDは、BOOM BOOM SATELLITES・中野雅之とTHE NOVEMBERS・小林祐介が新たに結成したバンド。5カ月連続リリースの第2弾シングル『なにもかも』は、バンドのアイデンティティが色濃く感じられる作品であり、メンバー小林祐介がTwitterで「この曲が生まれたことをきっかけにこのバンドが始まったといっても過言ではないくらい、僕たちにとって特別な曲です」、中野雅之は「理想の世界を求めて歩き続ける人達へ、混沌とした世界の中で、力尽きて埋もれ消えてしまうのではないかという不安を持った人達に向けて寄り添う曲」と、コメントしている。



また、同曲のMVは、映像作家・柿本ケンサクが手掛けた。支配と抑圧から解放された登場人物たちが自分自身を取り戻し、理想郷を探し求める姿が、強烈なダンスと共に描かれている。





<リリース情報>







THE SPELLBOUND

2ndシングル『なにもかも』



発売日:2021年2月10日(水)



HP:http://the-spellbound.com/