Jリーグは10日、FUJI XEROX SUPER CUP 2021 NEXT GENERATION MATCHに参加する川崎フロンターレU－18、日本高校サッカー選抜のメンバーを発表した。
2021年2月20日に埼玉スタジアム2002で開催予定の同大会は、今年で12回目の開催。2020明治安田生命J1リーグチャンピオンのアカデミーチームと第99回全国高校サッカー選手権大会の優秀選手を中心に選抜された選手で構成するチームが対戦する。
■参加する川崎フロンターレU－18のメンバー
▼GK
青山海
宮地健輔
▼DF
高畠捷
徳久湧大
高井幸大
浅岡飛夢
松長根悠仁
▼MF
田鎖勇作
田中慶汰
入江流星
秋葉拡人
小野寺瑠
大瀧螢
大関友翔
川口達也
吹田航晟
▼FW
田中幹大
五十嵐太陽
久保田大吉
五木田季晋
川崎フロンターレU－18は長橋康弘氏が監督を務める。
■参加する日本高校サッカー選抜のメンバー
▼GK
熊倉匠（山梨学院高校）
韮澤廉（青森山田高校）
▼DF
長田京兵（市立船橋高校）
一瀬大寿（山梨学院高校）
井上太聖（堀越高校）
小澤亮太（昌平高校）
板倉健太（山梨学院高校）
飯田晃明（丸岡高校）
木内拓海（市立船橋高校）
内田陽介（青森山田高校）
▼MF
小宅空大（帝京大可児高校）
新井爽太（山梨学院高校）
川上航立（帝京長岡高校）
安斎颯馬（青森山田高校）
荒井悠汰（昌平高校）
青木俊輔（東福岡高校）
廣井蘭人（帝京長岡高校）
吉田陣平（佐賀東高校）
宇野禅斗（青森山田高校）
永吉飛翔（神村学園高等部）
▼FW
崎山友太（米子北高校）
野田武瑠（山梨学院高校）
福田師王（神村学園高等部）
日本高校サッカー選抜は蒲原晶昭氏が監督を務める。