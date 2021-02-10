Jリーグは10日、FUJI XEROX SUPER CUP 2021 NEXT GENERATION MATCHに参加する川崎フロンターレU－18、日本高校サッカー選抜のメンバーを発表した。

2021年2月20日に埼玉スタジアム2002で開催予定の同大会は、今年で12回目の開催。2020明治安田生命J1リーグチャンピオンのアカデミーチームと第99回全国高校サッカー選手権大会の優秀選手を中心に選抜された選手で構成するチームが対戦する。

■参加する川崎フロンターレU－18のメンバー

▼GK

青山海

宮地健輔

▼DF

高畠捷

徳久湧大

高井幸大

浅岡飛夢

松長根悠仁

▼MF

田鎖勇作

田中慶汰

入江流星

秋葉拡人

小野寺瑠

大瀧螢

大関友翔

川口達也

吹田航晟

▼FW

田中幹大

五十嵐太陽

久保田大吉

五木田季晋

川崎フロンターレU－18は長橋康弘氏が監督を務める。

■参加する日本高校サッカー選抜のメンバー

▼GK

熊倉匠（山梨学院高校）

韮澤廉（青森山田高校）

▼DF

長田京兵（市立船橋高校）

一瀬大寿（山梨学院高校）

井上太聖（堀越高校）

小澤亮太（昌平高校）

板倉健太（山梨学院高校）

飯田晃明（丸岡高校）

木内拓海（市立船橋高校）

内田陽介（青森山田高校）

▼MF

小宅空大（帝京大可児高校）

新井爽太（山梨学院高校）

川上航立（帝京長岡高校）

安斎颯馬（青森山田高校）

荒井悠汰（昌平高校）

青木俊輔（東福岡高校）

廣井蘭人（帝京長岡高校）

吉田陣平（佐賀東高校）

宇野禅斗（青森山田高校）

永吉飛翔（神村学園高等部）

▼FW

崎山友太（米子北高校）

野田武瑠（山梨学院高校）

福田師王（神村学園高等部）

日本高校サッカー選抜は蒲原晶昭氏が監督を務める。