豆柴の大群・ハナエモンスター ライブリハにあわや大遅刻!?

豆柴の大群のカエデフェニックスとハナエモンスターが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。カエデフェニックスが、ニュースキャスター調でハナエモンスターに関するニュースを紹介。ハナエモンスターがそのときの状況を説明しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」2月8日(月)放送分)――カエデキャスターが伝える「豆柴ニュース」『5人組アイドルグループ・豆柴の大群のハナエモンスターさんが、先日開催された「WACK TOUR 2021“TO BE CONTiNUED WACK TOUR”」で、リハーサルの時間ギリギリに会場入りするという事件が発生。ハナエモンスターさんは自身のSNSで、会場の最寄駅であった「新高島駅」を「新高島平駅」と見間違えたことによるミスだと説明。関係者に向けて謝罪の言葉をツイートしていました』ハナエ:これはもう本当に……大変申し訳ありませんでした!カエデ:あのハナエさん……前日に電車確認しましたよね? メンバー5人で。ハナエ:いっしょにしましたね。でも私は、新高島平駅だと思ってました。カエデ:前日の時点で、乗り換え案内の検索を間違えていたと?ハナエ:そうです。スクリーンショットして、ちゃんとその時間に家を出ました。カエデ:家はちゃんと早めに出たのに、駅が違ったと。ハナエ:駅には20分前に着きました……(笑)。カエデ:なるほど。どの時点で気づいたんですか? 駅が違うと。ハナエ:えっとですね、集合場所が2番出口って書いてあったんですけど、新高島平駅には2番出口が存在しなかった……(笑)。カエデ;なるほど、完全に駅に着いて気づいたんですねハナエ:あとカエデフェニックスさんが、「アンパンマンミュージアムが有名」だと言っていたんですけど……アンパンマンミュージアムの香りが一切しなかった。1個もアンパンマン無かった……(笑)。カエデ:あの……新高島平って板橋ですよね? 新高島駅は横浜ですよね? 乗ってる途中で気づかないんですか?! 駅の名前で。ハナエ:東京と神奈川県の県の境目がわかんなくて……ちょっとイマイチ(笑)。町田とかも、神奈川県の中に入り込んでるじゃないですか? そういう感じなのかなって思って。カエデ:まぁたしかに。今度からは、地図もいっぱい見てください!ハナエ:気をつけます。あと、前日にしっかりメンバーと駅名まで確認するように気をつけます。カエデ:スクリーンショットを毎回送ってもらいますね?ハナエ:承知しました(笑)。カエデ:兎にも角にも、リハーサルに無事間に合って良かったです。生徒のみんなも集合場所や集合時間は、改めて確認しておきましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/