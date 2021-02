YUKIが3月24日に両A面シングル「Baby, it's you / My lovely ghost」をリリースする。

YUKIは昨年Chara+YUKIとしてシングルとミニアルバムをリリースしたが、ソロ名義で新作を発表するのは2019年2月リリースのアルバム「forme」以来、約2年ぶりとなる。シングルのリリース発表と併せて、YUKIの新しいアーティスト写真が公開された。この写真では、椅子に背筋を正して腰かけるYUKIが写されている。