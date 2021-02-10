浅井西原作によるドラマ「西荻窪 三ツ星洋酒堂」のポスタービジュアルが公開された。

明日2月11日よりMBSの「ドラマ特区」枠でスタートする「西荻窪 三ツ星洋酒堂」は、バーテンダー・雨宮涼一朗、シェフ・中内智、オーナー・小林直樹という同級生の男3人が営む小さな缶詰バー・三ツ星洋酒堂を舞台にしたヒューマンドラマ。さまざまな悩みを抱えて訪れる客を、3人がカクテルと缶詰料理で癒やしていく。ポスタービジュアルでは、趣のあるバー・三ツ星洋酒堂の店内で、雨宮役の町田啓太、中内役の藤原季節、小林役の森崎ウィンが凛々しく視線を向ける姿が切り取られた。

ドラマ特区「西荻窪 三ツ星洋酒堂」

放送情報

MBS：2021年2月11日（木）より毎週木曜日24:59～

テレビ神奈川：2021年2月11日（木）より毎週木曜日23:00～

チバテレ：2021年2月12日（金）より毎週金曜日24:00～

テレ玉：2021年2月17日（水）より毎週水曜日24:00～

とちテレ：2021年2月18日（木）より毎週木曜日22:30～

群馬テレビ：2021年2月18日（木）より毎週木曜日23:30～

配信情報

見逃し配信：TVer、MBS動画イズム、GYAO!

見放題独占配信：TELASA、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、milplus

スタッフ

出演：町田啓太、藤原季節、森崎ウィン、大友花恋、松岡広大、村川絵梨、近藤芳正

原作：浅井西「西荻窪 三ツ星洋酒堂」（秋田書店「月刊ミステリーボニータ」連載）

監督：村尾嘉昭、古林淳太郎 ほか

脚本：モラル、谷賢一、村野玲子、戸田彬弘

音楽：若林タカツグ

チーフプロデューサー：丸山博雄

プロデューサー：村島亘、松本桂子、塩村香里

制作プロダクション：TBSスパークル

製作：「西荻窪 三ツ星洋酒堂」製作委員会・MBS

出演：町田啓太 ほか

(c)「西荻窪 三ツ星洋酒堂」製作委員会・MBS