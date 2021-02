【「Shopify」サイトへ手軽に「STAFF START」導入可能】ハックルベリーのアプリで最短10日

Shopifyのサイト構築・アプリ構築を手がけるハックルベリーは、「STAFF START」を開発・運用するバニッシュ・スタンダードと提携し、Shopifyアプリ内からオンライン接客ツールを簡単に導入できる「STAFF START for Shopify」を開発・リリースした。「Shopify」を利用するEC事業者のオンライン接客導入を支援する。



「STAFF START」は、店舗に所属する販売スタッフのオンライン上での接客を可能にし、自社通販サイトなどオンラインでの売上などの貢献度も可視化する事により、販売スタッフを軸にオムニチャネル化を推進するアプリケーションサービス。今回リリースした「STAFF START for Shopify」は、「Shopify」により構築されたECサイトと「STAFF START」を簡単に連携できるShopifyアプリ。通常は導入に開発が必要な「STAFF START」をコーディングなしで導入することができる。



「STAFF START for Shopify」を利用すると、「STAFF START」の導入コストを従来の8分の1程度、ランニングにかかる最低コストも約3分の1に抑えることができるとし、初期費用に加え、長期的にもコストを削減することが可能。また、「STAFF START」推奨のUIテンプレートが使用可能になるためデザインをいちから考える必要がなく、文字の大きさや色なども「Shopify」の管理画面から簡単に変更ができるという。これにより導入までの期間も、最短で従来の約10分の1(10日間)程度に短縮することができるとしている。





サービス連携のイメージ



「STAFF START for Shopify」は、「STAFF START」の人気機能である「コーディネイト投稿機能」「まとめ機能」「スタッフレビュー」機能を標準実装している。「コーディネイト投稿機能」は、スタッフのコーディネート画像をECサイトに掲載し、オンライン接客を可能にする機能で、投稿したコンテンツを経由した個人売上を算出することができる。オンライン接客においてのスタッフ個人の評価を行い、スタッフのモチベーションを上げることができる。



「まとめ機能」は、スタッフがスマホでブログなどの特集を作成できる機能。ブランドの世界観や魅力をより伝えやすくなり、魅力的なサイト作りを実現する。「スタッフレビュー機能」は、スタッフが商品について評価・コメントすることができ、顧客の商品選びに貢献する機能となる。なお、「STAFF START for Shopify」は、「STAFF START」で投稿されたものを表示設定するアプリとなっており、投稿を行うには「STAFF START」への利用申込が必要となる。



昨今のコロナ禍でECサイトの重要性がますます高まり、マーチャント(事業者)において、ブランドの世界観・価値観を伝えていくことが大切になっている。ハックルベリーは、その方法のひとつがオンライン接客の更なる推進だと考え、Shopifyアプリにおいて適切なソリューションが見当たらなかったことから、より効果的な支援策を生み出すべく、様々な技術検証を重ね、準備を進めてきたという。そのなかで、バニッシュ・スタンダードと提携し、「STAFF START」のShopifyアプリを開発することで、マーチャントに専門的な開発知識や管理運用スキルがなくとも、低コストで自社のスタッフ・ナレッジ資産を利用した接客ができる機能を実現に至ったとしている。



ハックルベリーは、今後も店舗集客・接客に関して低コストで導入できるアプリを随時リリースし、マーチャント支援を推進していく考えを示した。また、2020年10月9日に「Shopify」から新たに定期購入、サブスクリプションの機能やAPIがリリースされ、今後益々の成長・発展が期待されるとし、日本のマーチャントが活用しやすい定期購入アプリなどの開発も続けていくとしている。







ハックルベリーとバニッシュ・スタンダードは、「STAFF START for Shopify」のリリースにあたりオンラインセミナー「Shopifyオンライン接客で顧客ロイヤリティをあげ売上向上!-1200を超えるブランドに導入されているSTAFF STARTをSHOPIFYで簡単に導入-」を共催する。開催日は2月18日。オンラインにて参加申し込みを受け付けている。