ARTISTIC＆CO.、高級美顔器を3300円でレンタルできるサービス開始 “おうち美容”デビューを支援

高級美容機器の開発と販売をグローバル展開するARTISTIC&CO.(アーティスティックアンドシーオー)は2月9日、高級美顔器を3300円で14日間レンタルができるサービス「おうちでフェイスワークアウト体験」の提供を開始した。コロナ渦における在宅時間の増加を受けた需要の高まりや、「試してから購入したい」というニーズに対応を図る。



「おうちでフェイスワークアウト体験」は、15~22万円の価格の高級美顔器を購入前に少額で試すことができるサービス。レンタル期間は14日間で、利用料金は3300円(税込)。レンタルできる美顔器は、「Dr.Arrivo ZeusⅡ(ドクターアリーヴォ ゼウスツー)」「Dr.Arrivo The Zeus(ドクターアリーヴォ ザ ゼウス)」「Miss Arrivo THE WRAITH(ミスアリーヴォ ザ レイス) 」の3機種から選ぶことができ、利用者には美顔器専用美容液2種のサンプルをプレゼントする。



「おうちでフェイスワークアウト体験」は、利用者が専用Webから申し込みを行うと美顔器と返送用キットが自宅に送付される仕組み。使用後は返送用キットを用いて発送し、検品後に返送完了となる。送料・返送料ともに無料で、レンタルした機器のクリーニング料も無料となっている。









新型コロナウイルスの影響による「巣ごもり需要」や、男性用化粧品の市場拡大の影響を受け、美容商材への需要が高まっている。また、在宅時間の充実化を図るため、自分磨きや趣味の一環として「おうち美容」に新たに取り組む人も増加傾向にあり、美顔器の利用に関して20~30代の若年層や男性からの問い合わせが増加するなど、顧客層も拡大しているという。



こうした顧客層の拡大とともに「値段が高額ですぐに手を出せない」「試してから購入したい」という声も多く寄せられるようになったとし、購入前に美顔器を小額で試すことができる「おうちでフェイスワークアウト体験」サービスの開発に至ったとしている。





【「おうちでフェイスワークアウト体験」対象機種】





Dr.Arrivo ZeusⅡ(ドクターアリーヴォ ゼウスツー)

販売価格:22万円(税込)



<商品説明>

特許取得機能の「9-MFIP」は9つの素子から流れる電流が16通りあり、複雑に交じり合いながらハリのある肌へと導く。「RF」機能を搭載し、200kHzの高周波電流によって肌を優しく温め、血液やリンパの流れを促進させ、新陳代謝を促進。また、全方向自在に動く、3D Movable Headにより顔のカーブに沿って隙間なく密着すると共に、肌との親和性が最も高いとされる24金素子を使用している。







Dr.Arrivo The Zeus(ドクターアリーヴォ ザ ゼウス)

販売価格:15万9500円(税込)



<商品説明>

特許取得機能の「MFIP」は断続的に電気パルスを流すことで、エステティシャンの行う指圧とタッピングを表現、MFIPがスクリュー式に出力され新感覚のトリートメントが可能となる。表情筋を理想的に鍛えるMFIPの後、1種類の電気パルスで角質層まで美容成分を肌へ補給の「インサートパルス」、筋肉を動かす「EMS」、肌を深部から優しく温める「中・高周波」の3つの効果を実現するウルトラパルスで美容成分を効果的に届けてリフトアップする。







Miss Arrivo THE WRAITH(ミスアリーヴォ ザ レイス)

販売価格:15万4000円(税込)



<商品説明>

Miss Arrivoシリーズの最上位機種。透明感のある素肌づくりに欠かせないクレンジング機能を備えている。Missシリーズならではの小型ヘッドはそのままに、顔の凹凸に沿ったお手入れを可能にする小型の「3D Movable Head」で顔の隅々までトリートメントを可能にする使いやすさと肌への優しい使用感を追求した。





「ARTISTIC&CO.」ECサイト

https://artistic-onlineshop.com/