『SB69!!STARS!!』第6話、ましゅましゅがダル太夫の元で修行！

2021年1月7日から東京MXほかで毎週木曜日放送中のアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』、その第6話の先行カット&あらすじが到着した。



『SHOW BY ROCK!!STARS!!』はサンリオ初のゲーム・アニメファン向け、音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』シリーズの作品。

アニメ『SHOW BY ROCK!!』『SHOW BY ROCK!!#』『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場したキャラクターが一堂に会するオールスター作品だ。



第6話は2月11日(木)深夜から順次配信・放送予定。

先行カット&あらすじはこちら!



<第6話 「乙女陽炎」>

レベルの高い音楽に触れた『Mashumairesh!!』。更なるスキルアップのためにボイストレーニングを受けることに。

『徒然なる操り霧幻庵』のダル太夫のワークショップに挑戦する!!

『魂の声』を得るため、厳しい修行が始まることになるのだが……果たしてうまくいくのか? 『魂の声』は手に入れられるのか!?







>>>『SHOW BY ROCK!!STARS!!』第6話の先行カットを全部見る



(C)2012, 2020 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M