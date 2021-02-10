渡辺航「弱虫ペダル」を原作とした「舞台『弱虫ペダル』 SPARE BIKE篇～Heroes!!～」のキービジュアルが公開された。

3月19日から21日まで大阪・サンケイホールブリーゼ、3月26日から28日まで東京・日本青年館ホールにて上演される「舞台『弱虫ペダル』 SPARE BIKE篇～Heroes!!～」。キービジュアルは曽田陵介扮する小野田坂道を中心に、田淵累生扮する巻島裕介、林田航平扮する金城真護、勇翔扮する福富寿一、時人扮する荒北靖友、遼太郎扮する東堂尽八、高田舟扮する新開隼人らが、マンガのコマ割りのようにデザインされた。

またチケットスケジュールも解禁に。オフィシャル先行、LEncore先行が2月23日12時から28日23時59分まで行われた後、3月13日12時に一般発売される。「SPARE BIKE篇～Heroes!!～」は「弱虫ペダル」のスピンオフとなる「SPARE BIKE」を原作とした作品だ。

「舞台『弱虫ペダル』SPARE BIKE篇～Heroes!!～」

期間：2021年3月19日（金）～21日（日）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ



期間：2021年3月26日（金）～28日（日）

会場：東京都 日本青年館ホール

スタッフ

原作：渡辺航『弱虫ペダル』（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）、渡辺航『弱虫ペダル SPARE BIKE』（秋田書店「別冊少年チャンピオン」連載）

演出・脚本：西田シャトナー

音楽：manzo

キャスト

小野田坂道：曽田陵介

巻島裕介：田淵累生

金城真護：林田航平

福富寿一：勇翔

荒北靖友：時人

東堂尽八：遼太郎

新開隼人：高田舟

待宮栄吉：前田隆太朗

井尾谷諒：田内季宇

石垣光太郎：岡田翔大郎

小関将：君沢ユウキ

糸川修作・パズルライダー：伊藤玄紀

寒咲通司・パズルライダー：村上渉

パズルライダー：田上健太、山口拳生

(c)渡辺航(秋田書店)2008/ 舞台『弱虫ペダル』製作委員会