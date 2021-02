millennium parade、デビューアルバム発売記念SNS企画で常田大希が作品を語る

millennium paradeが、2021年2月10日にデビューアルバム『THE MILLENNIUM PARADE』をリリースした。



映画『ヤクザと家族 The Family』の主題歌「FAMILIA」や、『攻殻機動隊SAC_2045』主題歌「Fly with me」など全14曲を収録した今作。「失われたものへの弔いと、新しい年を迎えた祝祭」をテーマに、始まりから終わりまで全曲がシームレスに繋がれ、1本のストーリーとして紡がれている。デザイナーやクリエイティブディレクター、デジタルアーティストまでも内包するmillennium paradeならではの多彩なパッケージ展開となっており、アルバムとして作品を発表する意味を余すことなく突き詰めた作品となっている。



また、リリースに伴い、millennium paradeのオフィシャルSNSで行われていた毎日コメント投稿企画に常田大希が登場。「ここまですごく長かったですが、20年以上音楽をやってきて、自分自身音楽に救われてきた身で、音楽を通して出逢えたたくさんの仲間だったり、(聴いてくれる)あなた方もそうですし、そういう人たちのおかげで完成したと言っても過言ではない。そういう意味でも今までの集大成であり、デビューアルバムという感じです.ぜひ聴いてください」と、アルバムにかけた想いを語った。



デビューアルバム

THE MILLENNIUM PARADE

リリースまであと3時間半!!!https://t.co/uoUuTZNQel



毎日投稿 第11弾 フラゲ日の本日は、

我らがリーダー常田大希 @DaikiTsuneta !!!



このあと22時ごろ(たぶん)常田大希のInstagramでインスタライブも(やるっぽい)!!! pic.twitter.com/KAf6i6SSSm — millennium parade (@mllnnmprd) February 9, 2021



<リリース情報>







millennium parade

アルバム『THE MILLENNIUM PARADE』



発売日:2021年2月10日(水)



【完全生産限定盤】

12inchスペシャルBOX仕様、初回限定盤(CD+Blu-ray)

オリジナル小鬼フィギア3体、構想盤(カセットテープ)

価格:10000円(税抜)



【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

価格:4500円(税抜)



【通常盤】CDのみ

価格:3000円(税抜)

=CD収録内容=

1. Hyakki Yagyō

2. Fly with me (Netflix Original『攻殻機動隊 SAC_2045』主題歌)

3. Bon Dance

4. Trepanation

5. Deadbody

6. Plankton

7. lost and found(『DIOR and RIMOWA』コレクションムービーテーマ音楽)

8. matsuri no ato

9. 2992 (NHK スペシャル『2030 未来への分岐点』テーマ音楽)

10. TOKYO CHAOTIC!!!

11. Philip (『adidas CASUAL Collection 2020 Fall/Winter』)

12. Fireworks and Flying Sparks

13. The Coffin

14. FAMILIA (綾野剛主演映画『ヤクザと家族 The Family』主題歌)



=Blu-ray収録内容=

※(完全生産限定盤・初回生産限定盤のみ)

millennium parade Live 2019@新木場 Studio Coastより、4曲(Fly with me, Slumberland, Plankton, lost and found)&MVを収録。



先行配信

「Bon Dance」



配信日:2021年2月5日(金)

ストアリンク:https://VA.lnk.to/2RpTrL



<配信ライブ情報>



「millennium parade Live 2020」



2021年2月14日(日)

時間:19時開場 / 20時開演

見逃し配信:2021年2月21日(日)23:59まで



チケット料金:3600円(税込)

チケット販売期間:2021年1月23日18時~2月21日(日)17:59

国内用URL:https://stagecrowd.live/7976668887/

海外用URL:https://stagecrowd.live/6590806376/



アルバム特設サイトURL:https://millenniumparade.com/the-millennium-parade