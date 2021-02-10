King & Prince、初配信ライブ映像作品の通常盤特典ダイジェスト映像公開

King & Princeが、2021年2月24日に発売する3rd Live Blu-ray & DVD『King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~』通常盤に収録される特典映像「Bounce」ダンスショットのダイジェスト映像を公開した。
今作は、2020年10月9日~11日に実施されたグループ単体としては初となる配信ライブ「King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~」を収録したライブ映像作品。 豪華ステージセットの中、無観客ならではの演出やメンバーの思いが詰まったステージングが収められている。初回盤特典映像には、メンバーが配信ライブを振り返る「King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~ After Party」が収録され、 通常盤特典映像には「Freak out」ソロアングル映像&「Bounce」ダンスショット映像がそれぞれ収録されている。
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＜リリース情報＞
King & Prince
3rd Live Blu-ray & DVD
『King & Prince CONCERT TOUR 2020 〜L&〜』
発売日：2021年2月24日（水）
初回限定盤
【Blu-ray(2枚組)】：6500円（税抜）
【DVD(2枚組)】：6000円（税抜）
＝収録内容＝
ライブ本編(全28曲収録)
【特典映像】
・King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~ After Party ※初回盤スペシャルパッケージ仕様
(トールサイズデジパック、40Pフォトブックレット、ワンピースケース)
通常盤
【Blu-ray(2枚組)】5500円（税抜）
【DVD(2枚組)】：5000円（税抜）
＝収録内容＝
・ライブ本編(全28曲収録) 【特典映像】
・「Freak out」ソロアングル映像 ・「Bounce」ダンスショット映像 ※通常トールパッケージ仕様
・ライブ本編(全28曲収録 / 初回限定盤、通常盤共通)
ゴールデンアワー
Love Paradox
シンデレラガール
We are King & Prince!
Super Duper Crazy ♪&LOVE
Break Away
生活(仮)
koi-wazurai
ナミウテココロ
Full Time Lover
YOU, WANTED! / FEEL LIKE GOLD
Mazy Night ♪Focus ♪Laugh &... ♪君がいる世界 ♪King & Prince, Queen & Princess
Naughty Girl ♪Funk it up ♪Amazing Romance ♪Key of Heart
今君に伝えたいこと ♪Bounce ♪Freak out ※コントコーナー
ORESEN
宙 (SORA) ♪No Limit Tonight
King & Princeが、2021年2月24日に発売する3rd Live Blu-ray & DVD『King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~』通常盤に収録される特典映像「Bounce」ダンスショットのダイジェスト映像を公開した。