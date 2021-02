King & Prince、初配信ライブ映像作品の通常盤特典ダイジェスト映像公開

King & Princeが、2021年2月24日に発売する3rd Live Blu-ray & DVD『King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~』通常盤に収録される特典映像「Bounce」ダンスショットのダイジェスト映像を公開した。



今作は、2020年10月9日~11日に実施されたグループ単体としては初となる配信ライブ「King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~」を収録したライブ映像作品。 豪華ステージセットの中、無観客ならではの演出やメンバーの思いが詰まったステージングが収められている。初回盤特典映像には、メンバーが配信ライブを振り返る「King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~ After Party」が収録され、 通常盤特典映像には「Freak out」ソロアングル映像&「Bounce」ダンスショット映像がそれぞれ収録されている。



<リリース情報>



King & Prince

3rd Live Blu-ray & DVD

『King & Prince CONCERT TOUR 2020 〜L&〜』



発売日:2021年2月24日(水)

初回限定盤

【Blu-ray(2枚組)】:6500円(税抜)

【DVD(2枚組)】:6000円(税抜)

=収録内容=

ライブ本編(全28曲収録)

【特典映像】

・King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~ After Party ※初回盤スペシャルパッケージ仕様

(トールサイズデジパック、40Pフォトブックレット、ワンピースケース)



通常盤

【Blu-ray(2枚組)】5500円(税抜)

【DVD(2枚組)】:5000円(税抜)

=収録内容=

・ライブ本編(全28曲収録) 【特典映像】

・「Freak out」ソロアングル映像 ・「Bounce」ダンスショット映像 ※通常トールパッケージ仕様

・ライブ本編(全28曲収録 / 初回限定盤、通常盤共通)

ゴールデンアワー

Love Paradox

シンデレラガール

We are King & Prince!

Super Duper Crazy ♪&LOVE

Break Away

生活(仮)

koi-wazurai

ナミウテココロ

Full Time Lover

YOU, WANTED! / FEEL LIKE GOLD

Mazy Night ♪Focus ♪Laugh &... ♪君がいる世界 ♪King & Prince, Queen & Princess

Naughty Girl ♪Funk it up ♪Amazing Romance ♪Key of Heart

今君に伝えたいこと ♪Bounce ♪Freak out ※コントコーナー

ORESEN

宙 (SORA) ♪No Limit Tonight