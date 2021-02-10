作曲家・澤野弘之が手がけるアニプレックス作品のサウンドトラック18タイトルが、2月12日より各サブスクリプションサービスにて配信される。
対象となる作品は、2011年放送のアニメ「青の祓魔師」をはじめ、「ギルティクラウン」「キルラキル」「七つの大罪」「アルドノア・ゼロ」「Re:CREATORS」「甲鉄城のカバネリ」「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」といった8作品18タイトル。Spotify、Apple Music、LINE MUSIC、Amazon Music Unlimited、YouTube Musicなどのサブスクリプションサービスで配信される。また合わせて海外での各種ストリーミング配信も解禁となる。
サブスクリプションサービス配信タイトル
「Re:CREATORS Original Soundtrack」
「アルドノア・ゼロ オリジナル・サウンドトラック」
「青の祓魔師 オリジナル・サウンドトラック I」
「青の祓魔師 オリジナル・サウンドトラック II」
「青の祓魔師 劇場版 オリジナル・サウンドトラック」
「青の祓魔師 Plugless」
「青の祓魔師 京都不浄王篇 オリジナル・サウンドトラック」
「ギルティクラウン オリジナルサウンドトラック」
「GUILTY CROWN COMPLETE SOUNDTRACK」
「キルラキル オリジナルサウンドトラック」
「キルラキル コンプリートサウンドトラック」
「七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック」
「七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック 2」
「劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人 オリジナル・サウンドトラック」
「甲鉄城のカバネリ ORIGINAL SOUNDTRACK」
「甲鉄城のカバネリ COMPLETE SOUNDTRACK」
「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 オリジナルサウンドトラック」
「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2 オリジナルサウンドトラック」