「すみっコ」のお花が部屋を華やかに☆すみっコプリザーブドフラワー

お部屋のすみっこで、人気キャラクター「すみっコぐらし」が癒やしをお届け♪ お部屋に飾るだけでおもわずほっこり癒される、かわいいすみっコぐらしのフラワーBOXが登場した。



新型コロナウイルスの影響でおうちにいる時間が長くなった昨今、お部屋を華やかにしてくれるかわいいすみっコたちをご紹介!



ペットの似顔絵フラワーやキャラクターフラワーを制作するネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」を運営する岡田商会より、2月10日から同社オンラインショップにてプリザーブドフラワーを使ったフラワーBOX『すみっコぐらし フラワーコレクション』が発売開始される。



『すみっコぐらし フラワーコレクション』は、バラやかすみ草、あじさい、カーネーションなどのプリザーブドフラワーを使って、すみっコぐらしの仲間たちを描いたフラワーBOX。

キャラクターがお花のすみっこにいるような構図が楽しい、コロンとかわいいアレンジメントだ。



ラインナップは、しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ&あじふらいのしっぽの6種類。

キャラクター部分は、貼り絵のようにあじさいの花びらを貼り合わせることで表現。プリザーブドフラワーを使っているため水やり不要で長持ち。かわいいすみっコたちをずっと愛でることができる。



『すみっコぐらし フラワーコレクション』をご注文いただくと、かわいいキャンディラッピングでのお届け!

ラッピングまで可愛く仕上がっているのも嬉しいポイント。ギフトとしても最適だ。

価格は5800円(税込)となっている。



並べて可愛い、贈り物でも嬉しい ”すみっコ” のプリザーブドフラワー、ぜひチェックしてみてください!



