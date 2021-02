オリジナルTVアニメ「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」の制作が決定。併せて放送情報、キャスト、スタッフが一挙に解禁された。

「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」の舞台は、徳川慶喜が権力を維持し続けている明治64年の日本。国は独自のエネルギー源である“龍脈”を整備し、江戸時代と科学が混ざり合う独特な発展を遂げていた。しかし、華やかな都市の裏では、政権打倒を目論む反体制派組織クチナワと、その駆除を任された徳川政府の闇組織・鵺(ぬえ)が対立。幼い頃に家族を殺された主人公・雪村咲羽は、鵺の処刑人となり仇である蛇埜目(じゃのめ)を探し続けていた。

表向きは古書店の店主だが、実は特殊な能力を持つ青い血の一族である雪村咲羽役を演じるのは三森すずこ。目的達成のためにはどんな嘘もいとわない男装の麗人・月城真琴役を蒼井翔太、名ばかりの小説家で娼婦の一面を持つ欲望に忠実な女性・花風エレーナ役をRaychellが務める。さらに両親を雪村に処刑されながらも、今は雪村の元で暮らす純真無垢な7歳の女の子・中村浅陽役に伊藤彩沙、徳川慶喜を守ることだけを存在意義としている鵺の統括者・葛原仁役に小林親弘が名を連ねた。なおキャラクタービジュアルも併せて公開されている。

監督は「マルドゥック・スクランブル」「Dies irae」などで知られる工藤進。シリーズ構成を根津理香、キャラクターデザインを小宮山楓乃、音楽を未知瑠が務める。アニメーション制作は、タツノコプロのアニメーション制作レーベル・BAKKEN RECORDが担当。オープニング、エンディング主題歌にはRAISE A SUILENの新曲が起用される。

さらに「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」の舞台版が今秋に東京・明治座で上演されることも発表に。またコミカライズがBookLive!にてスタートすることも明かされた。

アニメは日本テレビほかにて、4月6日に放送開始。Huluでは各話1週間先行配信される。また先行上映イベントが3月27日に開催されることも決定。1話から4話の上映に加え、三森すずこ、Raychell、大松裕プロデューサー、工藤進監督等によるトークショーも楽しめる。イベントの申込みは、ブシロードミュージックパスポートのサイトにて受付中だ。なおコミックナタリーではこの後、制作発表会の模様をレポートする。

放送情報

日本テレビ:2021年4月6日(火)より毎週火曜日25:29~

BS日テレ:2021年4月7日(水)より毎週水曜日24:00~

CS日テレプラス:2021年4月13日(火)より毎週火曜日24:30~

配信情報

Huluにて各話1週間先行配信

スタッフ

監督:工藤進

シリーズ構成:根津理香

キャラクターデザイン:小宮山楓乃

プロダクションデザイン:山口順

美術監督:安田ゆかり

色彩設計:赤間三佐子

撮影監督:小西庸平

編集:坂本雅紀

音響監督:今泉雄一

音楽:未知瑠

音響制作:ソニルード

アニメーション制作:BAKKEN RECORD

キャスト

雪村咲羽:三森すずこ

月城真琴:蒼井翔太

花風エレーナ:Raychell

中村浅陽:伊藤彩沙

葛原仁:小林親弘

