『ハイキュー!! TO THE TOP』公式描き下ろし新作グッズ一挙登場！

公式キャラクター グッズ・アパレルのコスパから、昨年、4年ぶりに第4期が放映された人気アニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』注目の新グッズが登場!



改めて『ハイキュー!!』とは、古舘春一氏による高校バレーボールマンガで、2011年『少年ジャンプNEXT!』への掲載を始め、2014年にアニメ第1期が放映された。そして人気の加速とともに2015年に第2期「ハイキュー!! セカンドシーズン」、2016年に第3期「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」と続いた。その後も人気は止まることなく、なんと昨年は4年ぶりとなる第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』が昨年末まで放映されたのだ!



そんな熱い『ハイキュー!! TO THE TOP』だけに見逃せない今回の注目ポイントは「公式描き下ろし!」イラストが使用されているところ!

まず「自分でつまんで、つままれた時のリアクションを楽しもう!」というかわいいデフォルメイラストが特徴の、コスパ人気シリーズ「ラバー製つままれ」が全10種!



そして毎日でも持ち歩きたい! アニメ第1期〜第3期で総作画監督を務めた千葉崇洋氏による描き下ろしイラストがカッコいい、パスケースとクリアファイル各8種もラインナップ!



それぞれ2021年4月発売予定だがパスケース、クリアファイルは2021年3月下旬にアニメイトで先行販売も予定されているので、発売まで待てないファンはチェックせよ!



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS