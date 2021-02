GRANRODEO・e-ZUKA「先見の明があるんでしょうね」“ネット配信”をいち早く取り入れたアーティストとは？

アニソンの枠を超えて活躍する実力派ロックユニット“GRANRODEO”のボーカル・KISHOW(谷山紀章)とギタリスト・e-ZUKA(飯塚昌明)がパーソナリティを務めるTOKYO FMの番組「GRANRODEOのまだまだハートに火をつけて」。2月2日(火)の放送は、放送日の翌日から暦の上では春ということで“春の気配を感じる曲”を2人がセレクトしました。暦の上では、今年は2月3日(水)が立春ということで、番組恒例の選曲企画「ハートに火がつく、プレイリスト!」は、「一足早く春の気配を感じる曲」をKISHOW、e-ZUKAが選びました。KISHOW:宇多田ヒカルさんの「SAKURAドロップス」もいいなと思ったんだけど、僕は今回、邦楽で「花は咲く」を選びました。いい曲すぎてヤバい!e-ZUKA:いいですね~。KISHOW:グッときまくりですよね。東日本大震災から今年3月で10年。(被災地復興を応援する)“花は咲くプロジェクト”から生まれたチャリティーソングということで、作詞・岩井俊二さん、作曲・菅野よう子さん。お2人とも仙台市のご出身。いろんな方が歌っているんですけど、耳に入ってきた僕のプレイリストにはヘクとパスカルさんがいて。綺麗な声ですごく染みるというか。そして、極めてシンプルな構成で歌われている。これはグッとくるな~。e-ZUKA:いいですよね。KISHOW:喜納昌吉&チャンプルーズの「花~すべての人の心に花を~」も名曲だと思うけど、“花”をテーマにする曲には春のイメージが結構あります。“春に花が咲く、つらい冬を経て……”みたいな。なので「花は咲く」というのは想いの強いメッセージですよね。これは(いい曲を)選んじゃったかな(笑)。e-ZUKA:もうこれで終わっていいくらい(笑)。今のコロナ禍の状況にもぴったりな感じですよね。e-ZUKA:春といったら、“♪もうすぐ春ですね~”っていうキャンディーズ「春一番」とかザ・ビートルズ「Here Comes The Sun」とかそういう系ですよね。ヘビメタにあんまり春を感じさせる曲は……。KISHOW:ないですね(笑)。ヘビメタの人たちは、春はみんな休んでますから(笑)。e-ZUKA:ハハハ(笑)。なので、爽やかな春っぽい曲でパッと浮かんだのが、トッド・ラングレンの「I Saw the Light」。トッド・ラングレンはプロデューサーとしても有名じゃないですか。XTCのアルバム『Skylarking』なんて、めちゃめちゃいいですよね。KISHOW:それこそ高野寛さんをプロデュースしたりとかね。e-ZUKA:そうです、そうです。いろいろやってましたよね。トッド・ラングレンは……ほら、なんて言うんでしたっけ……“先にお金を集めてCD作ります”という方法。KISHOW:クラウドファンディング?e-ZUKA:それ! それの“はしり”みたいな人ですよね。KISHOW:そうなの?e-ZUKA:20年ぐらい前からやっていたんじゃないですか? それが法律に触れるとか触れないとか言われていましたけど。ネットで(音楽)配信というのも、先駆けて早い段階からやっていたんじゃなかったかな。すごく先見の明があるんでしょうね。KISHOW:なるほどね~。e-ZUKA:いや~、いいな。春っぽい曲ですね。KISHOW:春っぽい感じがありますね。“ソフトなロック”みたいな感じでいいっすね。日本人だからかもしれませんが、好きだな~。皆さんもぜひ、今日の選曲を聴いて一足早く春の気配を感じてみては?<番組概要>番組名:GRANRODEOのまだまだハートに火をつけてパーソナリティ:GRANRODEO(KISHOW、e-ZUKA)放送日時:毎週火曜21:00~21:30番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/gr/mada2/top