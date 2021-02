ビリー・アイリッシュ、本人の解説付き「Therefore I Am」MVメイキング公開

ビリー・アイリッシュが、2020年11月13日にリリースした楽曲「Therefore I Am」のMVメイキング映像「The Making of Therefore I Am | Vevo Footnotes」を公開した。



リリースと同時に公開されたMVは公開後わずか6時間で400万回再生を記録。そんなMVの舞台裏ストーリーを紐解いたメイキング映像「The Making of Therefore I Am | Vevo Footnotes」では、ショッピング・モールで撮影されることとなった経緯や作品にまつわる裏話が、ビリー本人のコメントとともに解説されている。



<楽曲情報>



ビリー・アイリッシュ

『Therefore I Am』



好評配信中

配信リンク:https://umj.lnk.to/billie_therefore



ビリー・アイリッシュ日本特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/billie-eilish/