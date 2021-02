Little Glee Monster ベストアルバムでコラボしたEarth, Wind & Fireは「神様みたいな存在」

Little Glee MonsterのMAYUさんとmanakaさんが、2月8日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にリモートでゲスト出演。1月にリリースされたベストアルバム『GRADATI∞N』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。その後編。●前編はこちらさかた校長:今回のベストアルバム、3枚組で1枚目は『Sing 2020』、2枚目は『Groovy Best』、3枚目は『Harmony Best』と銘打たれています。2枚目と3枚目はどんな感じですか?MAYU:2枚目は、色見で言うと寒色系というか、全体的にかっこいい曲が多くて。3枚目の『Harmony Best』は、暖色っぽいというか……明るい応援歌だったり温かくなるような曲が多い、というのが二つのざっくりした特徴ですね。manaka:はい。さかた校長:そして、海外の……!!! スーパー大物ミュージシャンの方と……スーパーレジェンドよ!こもり教頭:(笑)。さかた校長:Earth, Wind & Fire先生とのコラボ曲「I Feel The Light featuring Earth, Wind & Fire」……これ、マジすごいよ! 大御所とのレコーディングはいかがでしたか?manaka:私たちにとって神様みたいな存在なので、実際に会えたことも嬉しかったですけど、L.A.で向こうが演奏しているところから立ち会わせてもらったので……。こもり教頭:それはヤバいな!MAYU:目の前でセッション……! みたいな(笑)。それにすごく感動しました。さかた校長:すごいなぁ! そして(リトグリが)やり遂げているのも、すごいです。こもり教頭:そうですね。さかた校長:そして、Pentatonix 先生との「Dear My Friend feat. Pentatonix」もすごいですよ。もう……うますぎるな(笑)。MAYU・manaka:(笑)。さかた校長:さらに新曲も! 「Waves」と「VIVA」の2曲が収録されています。盛りだくさんすぎるんですけど、いままでの歴史が全部詰まったこのベストアルバム、ついに完成したときはどのように感じましたか?manaka:初めて知ってくださる方にも、いままでずっと応援してくださっている方にも、どちらの皆様にも楽しんでいただけるようなアルバムになっているなって、聴き返してもすごく思いました。本当に3枚とも愛してもらえたら、めちゃめちゃ嬉しいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/