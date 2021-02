Little Glee Monster ベストアルバム『GRADATI∞N』で代表曲を再レコーディング「女の子でも声ってこんなに変化していくんだな」

Little Glee MonsterのMAYUさんとmanakaさんが、2月8日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にリモートでゲスト出演。1月にリリースされたベストアルバム『GRADATI∞N』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。その前編。さかた校長:リトグリ先生は、1月20日に初のベストアルバム『GRADATI∞N』をリリースされております! おめでとうございます!MAYU・manaka:ありがとうございます!さかた校長:こちらはCD3枚組で全49曲収録!こもり教頭:すごいですね。さかた校長:今回、3枚組で出すことになったのはなぜですか?manaka:1枚目にはこれまでの楽曲を今の自分たちが歌い直していて、2枚目、3枚目も曲の世界観がまったく違うので、いろんな楽しみ方をしていただくために3枚になっています。さかた校長:1枚目で過去の代表曲を歌い直したということですが、これどうでした?manaka:そうですね……ライブとかでやっているコーラスとかフェイクと、中学生のころに歌っていたものとでは全然違うんです。時が進むにつれて変化していたんだな、と実感しながら、元の曲……歌っているのは本人なんですけど、セルフカバーみたいな感覚でした。MAYU:DISC 1の曲は全部、5人で一斉にレコーディングブースに入って、同時に歌って録ったんです。ライブに近い感覚で録ったので、そういう楽しみ方もしていただけると思います。レコーディングしていても楽しかったですね。さかた校長:中学生のころから歌い続けて、「わたし……ここ伸びてるなぁ!」っていうのありました?(笑)。manaka:え~!(笑)。でもやっぱり……女の子でも声ってこんなに変化していくんだな、って改めて感じましたね。さかた校長:前よりも気持ちが乗っけて歌える、みたいなのもあったんですか?MAYU:ありましたし、その逆もありましたね。当時出せたフレッシュさ? が、今はちょっと大人っぽくなったり。バラードとかは、そういうのがわかりやすいのかなと思いますね。manaka:うん。さかた校長:なるほどなぁ。実は僕、(全国アリーナツアー『Little Glee Monster Arena Tour 2021“Dearest”』で1月27日に行われた)武道館公演の初日を観に行ったんです。MAYU・manaka:ありがとうございます!さかた校長:いやいや、「ありがとうございます」はこっちが言いたいです! めちゃめちゃすごかったです。1年ぶりの有観客ライブでしたけど、どうでしたか?manaka:まずは、やっぱりお客さんが目の前にいるというのが……いままでの自分たちにとってはいつも見る光景だったのに、こんなにも尊い光景なんだな、ということをすごく感じましたね。MAYU:私たちは、毎年、年の初めと終わりにツアーをしていたんですけど、去年は一切できなくて……いままでには考えられないことだったんです。(今回も)まだまだいつも通りの状態ではなかったんですけど、やっと同じ空間で直接会えたことが本当に嬉しかったです。さかた校長:手拍子とかで一緒に楽しむ時間もあって、声は出せなくても盛り上がっているのが僕にも伝わりました。すごくいい武道館でした。MAYU・manaka:嬉しいです!さかた校長:この曲はDISC 1の1曲目に収録されていますが、リトグリ先生にとっても思い入れのある曲なのですか?MAYU:そうですね。ドラマ(TBS系『表参道高校合唱部!』)の主題歌にしていただいた曲だったので、ドラマを見て知ったくださった方も多かったんです。デビューして3、4年のときの曲なんですけど、私たちにとって1回目の結構大きなきっかけになった曲ですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/