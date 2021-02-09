「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』キャラクターソング集 Eternal Collection」のオンラインイベント「Eternal Weekend Party」に、エリオス／ペガサス役の松岡禎丞、ホークス・アイ役の豊永利行、セレセレ役の上田麗奈が出演する。
「Eternal Weekend Party」は「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』キャラクターソング集 Eternal Collection」の豪華盤の購入者を対象に、3月21日に開催されるオンラインイベント。第1弾キャストとしてスーパーセーラームーン／月野うさぎ役の三石琴乃、スーパーセーラーちびムーン／ちびうさ役の福圓美里が出演することが決まっていた。
同アルバムは2月10日にリリース。豪華盤には「Eternal Weekend Party」の招待状のほか、オリジナルグッズ「Moon Crisis Bangle」も封入される。さらにオフィシャルファンクラブ「Pretty Guardians」で購入した人には、会員限定特典として「クリスタル・カリヨン マスクチャーム」が付属する。
劇場版「『美少女戦士セーラームーンEternal』キャラクターソング集 Eternal Collection」購入者限定オンラインイベント「Eternal Weekend Party」
開催日時：2021年3月21日（日）19:00～
出演者：三石琴乃、福圓美里、松岡禎丞、豊永利行、上田麗奈