アーティストの一発撮りのパフォーマンスを切り取るYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開されたDISH//「猫」のパフォーマンス動画が1億回再生を突破。これを記念し、DISH//のボーカル・北村匠海がコメントを発表した。

バンドメンバーのアコースティックアレンジの演奏に乗せて北村が「猫」を歌唱するこの動画は、2020年3月20日に公開された。動画の公開後、「猫」のオリジナル楽曲がストリーミングチャートでも急上昇を果たし、北村の「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスは「猫~THE FIRST TAKE ver.~」として音源化も行われた。「猫」は2020年の代表的なヒット曲となり、ストリーミング再生回数は「猫」と「猫~THE FIRST TAKE ver.~」の合算で2億回を突破している。

「THE FIRST TAKE」で公開された動画が1億回再生を突破するのは、これが初めて。北村は「凄すぎる。ゼロ何個かわかりません」と率直な感想を伝えるとともに「バンドとしても『猫~THE FIRST TAKE ver.~』という楽曲で昨年、色々な景色を見せていただきました」「これからもDISH//は4人でよりたくさんの人に音楽でたくさんの感情を与えていけるバンドになっていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします」とリスナーに語りかけている。

北村匠海(DISH//)コメント

凄すぎる。ゼロ何個かわかりません。昨年3月に公開されたときはこんなことになるとは思ってもいなかったですし、世の中が大変な中で生み出したこの作品が、1億回も見ていただけた事に本当にありがたい気持ちでいっぱいです。バンドとしても「猫~THE FIRST TAKE ver.~」という楽曲で昨年、色々な景色を見せていただきました。THE FIRST TAKEスタッフの皆様、見ていただいた方々、この楽曲を書いてくれたあいみょんにも感謝したい気持ちでいっぱいです。

これからもDISH//は4人でよりたくさんの人に音楽でたくさんの感情を与えていけるバンドになっていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。