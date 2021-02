賀来賢人おすすめのビートルズ楽曲は？「メッセージ性というか。ピースですね。素敵！」

俳優の賀来賢人がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”」。2月3日(水)~2月4日(木)の放送では、番組企画をお届けしました。2月3日(水)の放送では、番組企画「ケンクラ(※本番組の略称) ベスト3」を実施。この企画は、クラブ会員(※本番組でのリスナーの呼称)から寄せられた“ベスト3”に関するメッセージに会長(※本番組での賀来の呼称)が答えるというもの。<クラブ会員からのメッセージ>「私は東京都出身で、方言を使う人に憧れます。そこで、もし会長が生まれ変わるならどこの都道府県がいいか、ベスト3を教えてください」(女性)第3位に選んだのは、「山梨県」。学生時代に林間学校で訪れたことがあるそうで「山梨はいいところですよ。自然と触れ合ったり、牧場に行ったりして。自然もありつつ、観光地的な部分もあるので、すごく楽しんだ印象があります」と選択理由について語ります。続いて第2位は、「福岡県」。開口一番、「とにかくメシが旨い!」と絶賛する会長。「それでいて安い! 気軽に旨いものを食べられて、メシ屋もめちゃめちゃ多いし。福岡かなぁ」と食の観点からランクイン。そして、第1位に選んだのは「沖縄県」。会長は「沖縄で生まれて、海でずっとパシャパシャして、サーフィンして……っていう生活に憧れたことが何度かあります」と打ち明けます。<クラブ会員からのメッセージ>「会長が普段使っているアプリで、使用頻度の多いアプリのベスト3を教えてください」(女性)自身のスマートフォンを確認し、第3位に挙げたアプリは、「Instagram」。Instagramを見ることが習慣になっているそうで「いろいろな人がなにをやっているのか、すぐにわかりますから。見ていて楽しいですよね、画も華やかだし、海外の方のも見られますし」とコメント。第2位は、「TimeTree」。このアプリをマネージャーと共有してスケジュール管理をしているそうで「これナシでは生きていけないくらい、非常に便利」と実感を語ります。そして、第1位は「LINE」。普段の連絡手段は、ほぼほぼLINEだそうで「楽ですよね、やっぱり。パッと(IDを)交換できて、パパッとメッセージを送れて。スタンプで“ウィッ”って」と会長。ベスト3を挙げつつも、「アプリもいろいろなものがありますけど、全然使いこなせない。Instagramも、最近ようやくストーリーズ(Stories)機能を覚えたばかりなので……いろいろな人に教えてもらいたい」と話していました。2月4日(木)の放送では、この日が“ビートルズの日”ということで、「KENTO’S レコメンド・ソング The Beatles SPECIAL」と題し、会長おすすめのビートルズの楽曲をオンエアするレコメンド企画をお届け。なぜこの日が“ビートルズの日”といえば、ザ・ビートルズ(The Beatles・以下ビートルズ)の愛称である「Fab.4」を、2月4日の「Feb.4」にかけたもの。「Fab.4」は、素敵な4人組を意味する「Fabulous Four」の略なのだそう。ちなみに、ビートルズが1966年6月29日に初来日したことを記念し、6月29日も“ビートルズの日”とされています。父親の影響で、小さい頃からビートルズの楽曲を耳にしていたという会長がセレクトしたのは、「All You Need Is Love」。楽曲をオンエアしたあと、あらためて「いい曲だね、これ」としみじみ。「やっぱりすごいですよね、ビートルズって。メッセージ性というか。ピースですね。素敵です!」と話していました。<番組概要>番組名:賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”放送日時:毎週月~木曜 16:50~17:00パーソナリティ:賀来賢人番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/kento/