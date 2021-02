『学芸大青春』2nd LIVE開催決定！チケット情報をチェック

2次元の姿で活動する本格派ダンス&ボーカルグループ「学芸大青春(ガクゲイダイジュネス)」が所属する芸能事務所「VOYZ ENTERTAINMENT」を運営するVOYZ ENTERTAINMENTは、2nd LIVE『Hit you !』を4月28日(水)に大阪・Zepp Namba(OSAKA)にて、5月4日(火・祝)には神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、グループ初となる関東・関西でのゴールデンウィーク2DAYSで開催することを発表。

さらに、2月24日(水)発売のグループ初となるMini Album『Hit me !』の封入特典として、スペシャルグッズ付きライブチケットの最速先行抽選販売を行うことも併せて発表した。



学芸大青春は、厳正なオーディションによって選ばれた、相沢勇仁・内田将綺・仲川蓮・星野陽介・南優輝の5人が2次元の姿で活動する、本格派ダンス&ボーカルグループ。

寮での共同生活を営みながら、長期に及ぶ強化訓練期間を経て、2019年秋、1stシングル『JUNES』でデビュー。2020年からは、5人が「俳優」として主演する3Dドラマ『漂流兄弟』をネットで配信放送。2020年9月に活動開始1周年を記念して発売された学芸大青春の1st Album『HERE WE ARE!』は、アニメイト、セブンネットショッピング、公式ECサイトのみの限定販売にもかかわらず、6000枚を超えるセールスを記録。同年11月には1st LIVE『WHO WE ARE! Return!!』を開催し、文字通り「2次元と3次元を行き来する」ライブパフォーマンスが話題となった。



2nd LIVE『Hit you !』は、Mini Album『Hit me !』CDに封入されるシリアルコードを使って応募し、まずはスペシャルグッズ付きライブチケット購入権の最速先行抽選に参加することが、最も早くライブチケットを購入できる手段となる。

当選した場合には、別途1万5000円がチケット代として必要となるが、オフィシャルグッズでは展開されていない学芸大青春の刺繍GJロゴ入りアパレルグッズ・プルオーバーパーカーと、メンバー直筆サイン入りのメッセージカードに加えて、改めて発表となる2nd LIVE『Hit you !』のKeyVisualをベースとしたピクチャーチケットがついたプレミアムなスペシャルグッズ付きチケットとなる。



また本公演のライブチケットの一般発売も、このスペシャルグッズ付きライブチケットの当選発表後に予定されており、改めてそのスケジュールは発表される。



そしてiTunesStoreでは、MiniAlbum『Hit me!』のダウンロード購入特典として、学芸大青春が初めての本気の ”漫才” に挑戦した映像企画「じゅね漫才」が付与されることが発表! 学芸大青春のメンバーが、勇仁&優輝(相沢勇仁・南優輝)、オフサイド(内田将綺・仲川蓮)、マーボー豆腐(星野陽介・南優輝)の3組に分かれ、オリジナルの漫才ネタを披露するこの企画。YouTubeではその先行映像となる勇仁&優輝のネタ「メリーさん」が公開されており、世にも珍しい ”バーチャル漫才” はファンならずとも注目の内容となっている。





