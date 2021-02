SA、初無観客生配信ライブで新曲披露＆2021年4月シングル発売とツアー開催発表

SAが2021年2月6日、名古屋・今池Live House HUCK FINNにて無観客生配信ライブ「HELLO THANX MY COMRADES」を行い、新曲を披露した。



同会場はSAが1987年3月22日に解散ライブ「GOOD BYE THANKS MY FRIENDS」を行った場所。その生配信ライブ中に新曲「HOORAY ! OORAY!」を初披露した。さらには、同楽曲を収録した新シングルをライブ会場・通信販売限定で2021年4月1日にリリースすることを発表した。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期となった公演の内容を一部変更し、新たに全国ツアー「HOORAY ! OORAY! ~ で、やっぱこの人生ババババBASH ! ~」を2021年4月より開催することが配信中に発表された。



なお、この配信ライブ〈HELLO THANX MY COMRADES〉のアーカイブ映像は2月12日まで配信。配信チケットも期間中に購入が可能となっている。





<イベント情報>



「HELLO THANX MY COMRADES(無観客)」



@名古屋・今池Live House HUCK FINN

【配信LIVE】

アーカイブ期間:2月6日(土)23:00〜2月12日(金)23:59

配信チケット:受付期間 2月6日(土)0:00〜2月12日(日)20:00

料金:3,800円

https://eplus.jp/sf/detail/0061210002-P0030244?P6=001&P1=0402&P59=1



「HOORAY ! OORAY! 〜 で、やっぱこの人生ババババBASH ! 〜」



2021年4月1日(木)愛知・名古屋CLUB QUATTRO

時間:開場 18:00 / 開演 19:00 / 終演予定 21:00

2021年4月3日(土)香川・高松TOONICE

時間:開場 17:30 / 開演 18:00 / 終演予定 20:00

2021年4月4日(日)大阪ANIMA

時間:開場 17:00 / 開演 17:30 / 終演予定 19:30

2021年4月10日(土)青森・盛岡the five

時間:開場 17:30 / 開演 18:00 / 終演予定 20:00

2021年4月11日(日)福島・郡山PEAK ACTION

時間:開場17:00 / 開演 17:30 / 終演予定19:30

2021年4月18日(日)宮城・仙台MACANA

時間:開場 17:00 / 開演17:30 / 終演予定 19:30

2021年4月25日(日)北海道・札幌ベッシーホール

時間:開場 17:00 / 開演 17:30 / 終演予定19:30

2021年4月29日(木/祝)東京渋谷CLUB QUATTRO

時間:開場 16:50 / 開演 17:30 / 終演予定 19:30

※詳細はSAオフィシャルHP:http://sa-web.jp/



<リリース情報>



SA

『タイトル未定』



発売日:2021年4月1日(木)~

ライブ会場・通信販売限定