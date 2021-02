「同じ大学に2回落ちて悔しい…」3回目の試験で悲願の合格を目指す受験生の“悩み”

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。2月5日(金)の放送では、パーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、「これまで2回不合格になった大学だけど、一般入試を受けて合格したい!」という生徒にエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。【リスナーの宣言:今まで2回、数点差で不合格になった大学に、プレッシャーに打ち勝って合格したいです!】(大阪府 男性 高校3年生)こもり教頭:“今まで2回、数点差で不合格になった大学”っていうことは、(同じ大学に)2回チャレンジしたってこと?リスナー:はい、チャレンジしました。こもり教頭:何と何になるの?リスナー:AO入試と公募制入試です。こもり教頭:なるほどね。それで数点差でダメだった、っていうことか。リスナー:はい、そうです。さかた校長:でも、惜しいところまでは行っているんだもんな。こもり教頭:まだもう1回チャレンジできるの?リスナー:はい。一般入試で。こもり教頭:その目指している大学はどんなところなの?リスナー:医療系の大学です。さかた校長:医療系か! 難しいだろうしハードルも高くて大変じゃない?リスナー:そうですね。こもり教頭:その大学に入って、自分が“こうなりたい!”みたいな目標とかはあるの?リスナー:はい、臨床工学技士になりたいです。こもり教頭:今の第一志望の大学に入れれば、それについて勉強できるっていうことなんだ。臨床工学技士は、どれくらいの頃から目指してたの?リスナー:去年の9月ぐらいからです。こもり教頭:なるほど。それで(不合格になってしまった)今の素直な気持ちは、なかなか悔しい部分もあるだろ?リスナー:はい。2回落ちて悔しいです。こもり教頭:自分のなかで思う原因はあるの?リスナー:プレッシャーに弱くて、試験中に“もしミスしたらどうしよう?”というのがあると思います。こもり教頭:問題を解いているときに、“これ、違うかな?”っていうほうが先に出てきちゃう?リスナー:はい。ミスを怖がってしまうのがあります。それで、集中力もちょっと切れてきて……。こもり教頭:不安なプレッシャーを抱えて“ダメかなぁ?”って思っている時間で、余計に脳が疲れちゃうしね。自分のなかでネガティブな自分っていうのもあるけど、本番では何%ぐらい出せてるの?リスナー:70%ぐらいですね。こもり教頭:そっかぁ……残りの30%が(足りなかった)数点に繋がってくるんだな。リスナー:はい。こもり教頭:次の一般入試で3回目の試験になるけど、心情的にはどうなの?リスナー:“次には絶対に合格してやりたい!”と思っています。こもり教頭:強い気持ちはあるんだね。今ネガティブとポジティブだったら、どっちの気持ちが強い?リスナー:まだネガティブのほうが強いです。“また落ちたらどうしよう……”とか思ってしまいます。こもり教頭:“自分なんかじゃ”と思っちゃうのかな。でも、今も変わらないぐらい勉強はしているんでしょ?リスナー:はい! 一生懸命しています。こもり教頭:今聞いただけで、めちゃくちゃ向き合っているもんな。さかた校長:普通はへこたれて“勉強やめとこうかな”ってなるけど、続けているわけだからね。そんなリスナーのために、さかた校長とこもり教頭がカロリーメイトにメッセージを書くぞ!さかた校長:ラストチャンス、最後の勝負に向けてすごくプレッシャーがあると思う。だけど裏を返せば、そのプレッシャーは、きみが頑張ってきた日々のなかで生まれたもので、ずっと一緒にいたものなのよ。だから、今のお前が抱えているそのプレッシャーというのは、ずっと一緒に勉強を戦ってきた“一番の戦友“なわけ!だから、最後の最後はそのプレッシャーを仲間だと思って、手を取り合って肩を組んで受験を全力で頑張って欲しいね!こもり教頭:今の話を聞いて、現状も踏まえてだけど……今は正直、自身の言葉だけだと不安は消せないと思う。だったら、みんなからエネルギーを貰おうよ。俺は甘えてもいいと思うし、自分を信じる力ってすごいことなんだけど、みんなから認められたときって、もっとパワーが出ると思うのよ。だから、いっぱい弱さを見せても大丈夫! 不安なら「不安だ」と言葉にしよう。それで、みんなからの言葉をパワーにしよう!大丈夫だよ! 自信持って行こう!リスナー:ありがとうございます!こもり教頭:最後に今の気持ちでも宣言でもいい。聞かせてもらってもいい?リスナー:絶対に次の試験で合格したいです!こもり教頭:うん、行ってこい! 大丈夫だぞ!!さかた校長:頑張れよ!!リスナー:ありがとうございました!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/