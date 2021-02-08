2020年から2021年にかけて阪神タイガースで入退団が発表された選手、就任・退任・配置転換等が発表された首脳陣は以下の通り。（※は育成選手、臨時コーチは除く。）











選手

入団

山本泰寛 内野手

加治屋蓮 投手

※鈴木翔太 投手

佐藤輝明 内野手

伊藤将司 投手

佐藤蓮 投手

榮枝裕貴 捕手

村上頌樹 投手

中野拓夢 内野手

髙寺望夢 内野手

石井大智 投手

※岩田将貴 投手

チェン・ウェイン 投手

ラウル・アルカンタラ 投手

メル・ロハス・ジュニア 外野手



退団

藤川球児 投手

能見篤史 投手

高野圭佑 投手

横山雄哉 投手

福永春吾 投手

呂彦青 投手

オネルキ・ガルシア 投手

岡﨑太一 捕手

上本博紀 内野手

ジャスティン・ボーア 内野手

福留孝介 外野手

伊藤隼太 外野手





監督・コーチ

担当追加

久慈照嘉（内野守備兼バント担当コーチ）

筒井壮（外野守備走塁兼分析担当コーチ）



配置転換

井上一樹（一軍打撃コーチ→ヘッドコーチ）

北川博敏（二軍打撃コーチ→一軍打撃コーチ）

安藤優也（二軍育成コーチ→二軍投手コーチ）

清水雅治（一軍ヘッドコーチ→二軍野手総合コーチ）

平野恵一（二軍内野守備走塁コーチ→二軍打撃コーチ）

髙橋建（二軍投手コーチ→二軍育成コーチ）



異動

久保田智之（球団本部プロスカウト担当→二軍投手コーチ）

田中秀太（球団本部アマスカウト担当→二軍内野守備走塁コーチ）



退任

高代延博（ファームチーフコーチ）

香田勲男（ファーム投手コーチ）

